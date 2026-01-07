Una tinerfeña de 75 años lleva diez días esperando en el HUC por una intervención prioritaria: “Es inhumano”

Un nuevo retraso injustificado empaña la atención sanitaria en el Complejo Hospitalario de Canarias (HUC). Una paciente de 75 años lleva diez días encamada en el centro tras fracturarse el fémur a la espera de una operación quirúrgica que ha sufrido demoras “injustificadas”, una situación “indignante, inhumana y de extrema gravedad”, denuncia su familia.
María B. B. tiene 75 años e ingresó en el HUC el pasado 27 de diciembre de 2025 tras ser diagnosticada de fractura pertrocantérica derecha, una lesión grave que requiere intervención quirúrgica prioritaria según cualquier criterio clínico aceptado.
Pese a la gravedad del diagnóstico, la paciente permaneció en los pasillos del servicio de Urgencias hasta la madrugada del 29 de diciembre, en condiciones “claramente inadecuadas y carentes de la atención y dignidad mínimas”, señala su familia.
Hasta la noche de ayer la paciente continuaba inmovilizada, bajo tratamiento farmacológico intensivo para el control del dolor y sin haber sido intervenida quirúrgicamente, lo que para la familia supone una demora asistencial “grave e injustificable”, una situación que, consideran, está poniendo en riesgo directo su vida, al incrementar de forma conocida y evitable el riesgo de trombosis, infecciones, delirio, deterioro funcional irreversible y aumento de la mortalidad, riesgos muy documentados en pacientes ancianos con fractura de cadera.
Abigaíl Gómez, nuera de la paciente hospitalizada, “es una situación indignante tanto para mi suegra como para cualquier ser humano estar diez días con un hueso roto esperando para ser operada”, mostrando así su profunda preocupación por “el deterioro del sistema sanitario público”, hasta el punto de que considera que “en la actualidad un perro en cualquier clínica veterinaria recibe mejor atención que una persona mayor con una fractura en un Hospital Universitario público como el de Canarias”.
La familia puede entender que “son las fechas que son, pero un retraso de diez días con un hueso roto es inadmisible”. Además, se quejan de que tanto la paciente como la familia no han recibido explicaciones ni información convincente sobre la causa de este retraso.
“No nos han comentado gran cosa, que tiene el hueso roto y está en la espera de que la puedan intervenir. Intentaron operarla un día, pero tuvieron que cancelar la intervención sin explicarnos el motivo, quizás porque entró algún otro tipo de urgencia”, lamenta.
Solo come una vez en el HUC
La familia acusa al HUC de no ofrecer suficiente y fidedigna información y “como se supone que la pueden operar en cualquier momento, lleva varios días que durante el día está comiendo nada, solo en la cena, y para una mujer que tiene 75 años esta situación afecta a su salud presente y futura”.
María estaba caminando cuando de repente sintió que un hueso se rompió y se cayó al suelo. Esta rotura de la parte alta del fémur ha sido una consecuencia no solo de la avanzada edad que tiene la paciente sino también tiene los huesos debilitados tras recibir sesiones de quimioterapia y radioterapia para superar un cáncer.
La familia lamenta que el pasado lunes el HUC operó a una joven que ingresó el mismo día en el centro. Como se rompió el brazo, la inmovilizaron con un cabestrillo y la mandaron a su casa hasta que la llamaron cuando había un hueco, ingresando horas antes de entrar al quirófano y ya de nuevo en su casa.
“Qué mínimo que María reciba una atención y un trato digno, nadie se merece estar diez días encamada y sin operarse. Nosotros estamos indignados porque es una rotura del fémur, no puede ni caminar. Es que cualquiera lleva mañana un perro con una pata rota a un veterinario y lo atienden antes. ¿En qué en qué se nos está quedando el HUC?”, recalcó.
Reclamaciones
La familia también denuncia la indefensión y dificultad para ejercer su legítimo derecho a reclamar esta grave situación. Tras presentar diversos escritos de reclamaciones de forma telemática tanto a diversos correos del centro, donde se les remitió a que realizaran la gestión de su reclamación a la sede electrónica del Servicio Canario de la Salud, la cual presenta recurrentes problemas técnicos, hoy se presentará toda la documentación de forma presencial en el Hospital Universitario de Canarias.
Para Abigaíl Gómez es una situación “indigna” tanto para su suegra como para cualquier ser humano. “Hemos puesto varias quejas, hemos contactado con el servicio de atención e información al paciente, al propio Hospital y hemos hablado con varios concejales de La Orotava.
Para Abigaíl Gómez, nuera de María, toda esta situación pone de manifiesto “un fallo estructural alarmante en la atención sanitaria a personas mayores” además de dejar constancia de las dificultades para elevar una reclamación a nivel administrativo solicitando que “dichas incidencias técnicas sean corregidas”, lo que obligó a denunciarlo públicamente.