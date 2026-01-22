Antena 3 anuncia la entrega del mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’: “Ya tiene dueño”

Antena 3 sigue alimentando la expectación entre los seguidores de Pasapalabra y este miércoles ha avanzado que el concurso está a punto de vivir un momento histórico: Rosa o Manu se harán con el mayor bote jamás entregado por el programa.
Después de cerca de 300 enfrentamientos, la gallega o el madrileño se convertirán en el relevo de Óscar Díaz, último ganador del formato, que se llevó el premio en mayo de 2024. Además, el bote que está en juego superará cualquier cifra entregada en más de veinte años de trayectoria del concurso, tanto en Antena 3 como en su anterior etapa en Telecinco.
Hasta ahora, el récord lo ostenta Rafa Castaño, quien el 16 de marzo de 2023 logró un Rosco perfecto de 25 aciertos y se embolsó 2.272.000 euros tras imponerse a Orestes Barbero.
Con el mensaje de “muy pronto”, la cadena busca mantener la tensión y asegurarse de que la audiencia no se pierda el instante en el que uno de los dos concursantes pase a la historia del programa, junto a nombres ya míticos como Eduardo Benito, David Leo o Pablo Díaz.
Manu Pascual comenzó su andadura en Pasapalabra el 17 de mayo de 2024. Desde entonces, el madrileño no solo se ha ganado un lugar entre los participantes más destacados del concurso, sino que también ha establecido un nuevo récord de permanencia. En diciembre de 2025 superó las 400 entregas, una cifra inédita hasta entonces, y actualmente acumula 426 programas.
Seis meses después de su llegada, Manu empezó a enfrentarse a Rosa Rodríguez, y desde ese momento el duelo por El Rosco se volvió aún más intenso. La gallega, decidida a dejar también su huella, alcanzó otro hito en noviembre de 2025 al convertirse en la mujer con más programas en la historia del concurso, al superar las 250 entregas. Este miércoles, su contador ya suma 296.