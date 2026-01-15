Ni La Boquería ni el de San Miguel: el mercado preferido de The Guardian está en Canarias

El periódico británico The Guardian incluyó al Mercado Nuestra Señora de África, conocido popularmente como La Recova, en su selección de los diez mejores mercados del mundo dentro de su sección Readers’ travel tips. En la lista aparecen también espacios tan reconocidos como el Central de Atarazanas, en Málaga; Pike Place Market, en Seattle (Estados Unidos); o el mercado nocturno de Fang, en el norte de Tailandia.
Sobre el principal mercado de Santa Cruz de Tenerife, el rotativo subraya tanto su valor arquitectónico como la riqueza de su oferta. Kate Holbrook, autora de la reseña, destaca la belleza del edificio, decorado con esculturas y flores, pero también el impacto visual de los puestos de pescado, frutas y verduras, por su colorido y diversidad. Además, resalta el proceso de recuperación del recinto cuando estuvo a punto de desaparecer: un grupo de comerciantes se organizó sin ánimo de lucro para protegerlo frente al auge de la comida rápida y las grandes superficies, logrando finalmente el respaldo del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento para devolver al mercado su papel como espacio de referencia para la vida comunitaria.
Un mercado para Santa Cruz
Nuestra Señora de África es una de las construcciones más representativas impulsadas por el Mando Militar de Canarias y uno de los edificios históricos mejor conservados de la capital tinerfeña. En 1943 abrió sus puertas, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse no solo en un punto clave para la compra de productos frescos, sino también en un lugar de encuentro social.
El actual recinto sustituyó a la antigua Recova, ubicada en la plaza de la Isla de la Madera, junto al Teatro Guimerá, hoy convertida en sala de exposiciones. Como recordó el periodista Domingo J. Jorge con motivo del 70 aniversario, tanto el puente Serrador como el Mercado Nuestra Señora de África forman parte de las grandes actuaciones promovidas por el Mando Económico de Canarias durante la etapa del general Serrador como capitán general.
La falta de espacio en la denominada Recova Vieja fue uno de los motivos principales que impulsaron la construcción de uno nuevo más amplio y funcional. Muchos de los actuales vendedores, como la propia Carmita, mantienen un vínculo directo con aquel primer mercado a través de sus familias.
El nombre de Nuestra Señora de África fue elegido, según recogían los diarios de la época, como homenaje a la onomástica de la esposa del general Serrador. El proyecto arquitectónico corrió a cargo del tinerfeño Enrique Marrero Regalado, ganador del concurso convocado para su diseño, mientras que la dirección de obra fue responsabilidad del entonces arquitecto municipal Rumeu de Armas.