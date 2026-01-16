Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños desde el lunes

El Auditorio Adán Martín de la capital tinerfeña acogerá el próximo lunes, a las 19.00 horas, el acto de toma de posesión de Mila Pacheco como nueva decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y de los miembros que compondrán su Junta de Gobierno.
La candidatura liderada por la abogada del Puerto de la Cruz obtuvo en las elecciones celebradas el pasado 17 de octubre un total de 1.166 votos, por los 1.069 de José Manuel Niederleytner (decano en los últimos 10 años) y los 322 de Víctor Martín, tercer aspirante.
Mila Pacheco, vicedecana desde 2015, recibió el año pasado la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de oro “por su impulso en la mediación en Canarias y su ejercicio efectivo de la abogacía en el ámbito de la extranjería y la protección internacional”.
La letrada tinerfeña contará con un equipo formado por José Antonio Domínguez, Elena Casanova, Luis Navarro, Carolina García, Miguel Ángel González, Jonay Ríos Torres, Magdalena Gómez, Paula Belén Hernández, Orlando Medina, Tamara Domínguez, Raúl Alonso y María Yurbis Gómez.
Pacheco se presentó a las elecciones con el mensaje de trabajar por una institución que esté “a la altura” de los retos que afronta la abogacía en estos momentos, entre los que citó “las reformas normativas constantes, la Inteligencia Artificial y la complejidad creciente del entorno profesional”, desafíos ante los que planteó “firmeza y visión de futuro”.