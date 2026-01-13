367.000 euros para la finalización del Mirador del Universo, un lugar único en Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, ha aprobado una subvención directa al Ayuntamiento de Tijarafe (La Palma) para llevar a cabo la adecuación y culminación del Mirador del Universo, una actuación considerada clave para el desarrollo turístico del municipio. La inversión total prevista asciende a 367.648 euros.
Esta actuación se integra dentro de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares, aprobada de forma conjunta por la Consejería y los siete cabildos insulares en noviembre de 2024. En el caso de La Palma, el proyecto se alinea con los ejes de “Destino experiencial” y “Transición ambiental sostenible”, que marcan las prioridades de actuación en la isla.
El proyecto, financiado íntegramente por la Consejería, contempla la ejecución de trabajos arquitectónicos, estructurales y de acabados que permitirán completar una infraestructura que hasta ahora permanecía inacabada. Su puesta en funcionamiento hará posible la apertura del mirador al público y reforzará su papel como espacio de referencia para la observación del cielo palmero.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subrayó la importancia de esta intervención dentro del modelo de desarrollo insular, basado en el equilibrio territorial y la sostenibilidad. Según explicó, la inversión no solo permitirá finalizar una infraestructura pendiente, sino también consolidar el Mirador del Universo como un recurso que promueve el contacto con la naturaleza y la divulgación astronómica. Asimismo, destacó que el enclave representa una oportunidad para revalorizar los recursos turísticos desde un enfoque respetuoso con el entorno.
El desglose del presupuesto para el Mirador del Universo
Por su parte, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, señaló que el objetivo principal es convertir el mirador en un elemento dinamizador del municipio, garantizando que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de un espacio plenamente integrado en el paisaje de Tijarafe.
El presupuesto contempla diferentes partidas, entre ellas las destinadas a revestimientos (91.083 euros), carpintería, cerrajería y elementos ornamentales (62.736 euros), así como equipamiento y jardinería (10.842 euros), además de otros trabajos complementarios.
El plazo máximo fijado para la ejecución y finalización de las obras se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.