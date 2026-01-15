internacional

Muere Irene de Grecia, hermana, confidente y refugio de la reina Sofía

La reina emérita había suspendido su agenda en Canarias por el empeoramiento de salud de su hermana
La Reina Sofía junto a su hermana Irene de Grecia en 1961. GTRES
La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha fallecido este jueves en Madrid a los 83 años, según han informado a EFE fuentes de la Casa Real.

En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento: «Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid».

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y ha suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla. De hecho, la reina emérita había cancelado su visita a Canarias por el empeoramiento de la salud de su hermana.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

