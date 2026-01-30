Muere una trabajadora del Hospital Universitario de Canarias tras precipitarse desde una novena planta

Una mujer ha fallecido este viernes en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en el municipio de La Laguna, tras precipitarse desde la novena planta del centro hospitalario, según ha informado Cadena Ser.
El hospital ha indicado a la citada emisora que “se están investigando las circunstancias” en las que se ha producido el fallecimiento.
Asimismo, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, conocedoras de lo ocurrido, la mujer sería trabajadora del centro sanitario.
Hasta el lugar se ha desplazado un dispositivo policial, que permanece en la zona mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.