El mundo del baloncesto llora la muerte de Chuchi Arencibia

Jesús León ‘Chuchi’ Arencibia ha fallecido en el día de hoy a los 64 años. El que fuera uno de los mejores árbitros del baloncesto español no ha podido superar una larga enfermedad que provocó que tuviera que dejar su vinculación, siempre muy cerca del estamento arbitral, con el CB Canarias.
“Su especial manera de arbitrar, como si fuese una copia muy buena del gran Pedro Hernández Cabrera, llamó la atención del por entonces presidente del Comité Tinerfeño de Árbitros, Miguel Díez Alegre, quien no dudó en proponer su nombre a quien era el máximo responsable del arbitraje en la Federación Española de Baloncesto, Ángel Sancha”, tal y como recogió el blog Basketmanía.
“Natural de Gran Canaria, aunque criado en Tenerife (estudió en el Viera y Clavijo y en el IES Cabrera Pinto), formó parte del Colegio Tinerfeño de Árbitros y fue ascendido a la División de Honor, entonces denominada Liga Nacional, germen de la actual ACB, en 1980, para iniciar una trayectoria de lo más significativa en la élite, donde se ganó el respeto de todos los estamentos: jugadores, entrenadores, compañeros, directivos y aficionados”, destaca la web del CB Canarias.
En plena eclosión del baloncesto en España, a la estela de la medalla de plata lograda por el equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y con la entonces recién creada Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), fundada como tal en 1983, dando sus primeros pasos, la figura de ‘Chuchi’ y su quehacer en la cancha fueron elogiados en el siempre difícil ámbito del arbitraje.