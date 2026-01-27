El municipio de Tenerife que rinde homenaje a su folclore y su cultura con un espectacular mural

El Ayuntamiento de Arona impulsa un nuevo mural en el exterior del Centro Cultural de Los Cristianos como homenaje al folclore y a la etnografía del municipio, una actuación promovida desde el área de Patrimonio Histórico-Cultural y Cultura que apuesta por la difusión del patrimonio inmaterial a través del espacio público.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, y el concejal de Patrimonio Histórico-Cultural y Cultura, Naím Yánez Alonso, visitaron el mural acompañados por representantes de los grupos folclóricos del municipio, en un encuentro que pone de relieve el papel fundamental que desempeñan estos colectivos y la Escuela Municipal de Folclore en la conservación y transmisión de las tradiciones de Arona.
Un mural para transmitir la historia
A las manos de Alba Lapeña (@Albalapintora), esta iniciativa tiene como objetivo transmitir la historia y la pervivencia del folclore aronero, entendiendo esta manifestación cultural como un legado vivo que se mantiene gracias al trabajo continuado de los grupos folclóricos y de la Escuela Municipal de Folclore. La presencia de algunos colectivos en la obra responde a un carácter representativo, como símbolo del conjunto del movimiento folclórico del municipio.
La obra muestra la figura de un hombre y una mujer ataviados con el traje de Chasna, junto a referencias al baile tradicional y a la música popular, como elementos identitarios del sur de Tenerife. El mural se concibe como una herramienta de difusión del patrimonio cultural, integrada de manera permanente y estética en el entorno urbano de Los Cristianos, acercando la tradición y la historia local a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio.
El mural se localiza en el lateral del Centro Cultural de Los Cristianos donde se ubica la Escuela Municipal de Folclore, reforzando el vínculo entre el espacio formativo y la representación visual del legado cultural que se transmite de generación en generación.