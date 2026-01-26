Estos son los dos nuevos títulos propios de la Universidad de La Laguna

educaciÓn

El Consejo Social ha aprobado las nuevas formaciones semipresenciales y online
La Universidad de La Laguna suma dos nuevos títulos propios a su oferta
Vista del Edificio Central de la Universidad de La Laguna. DA
El Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) ha dado este lunes su visto bueno a la impartición de dos títulos propios: diploma de experto en enfermería de cirugía robótica y formación específica en administración de fincas y gestión inmobiliaria.

El primer título tendrá carácter semipresencial, consta de 12 créditos y será impartido en las instalaciones de la Escuela adscrita Nuestra Señora de La Candelaria, detalla la ULL en un comunicado.

El segundo es un título de tres años que podía equivaler a un grado propio, cuyo plan académico está diseñado por la Facultad de Derecho y se impartirá completamente en modalidad telemática.

En la sesión plenaria de este lunes, el Consejo Social de la ULL ha abordado también la revisión del plan de actuación 2026 del órgano colegiado, dividido en cinco áreas, la primera de ellas relacionada con la divulgación de su actividad mediante visitas a grupos de investigación, participación en actos universitarios o la celebraciones de plenos en varias islas.

El plan de actuación también contempla el fortalecimiento de las relaciones con empresas e instituciones y el refuerzo de las relaciones internas y externas.

También figura el aumento de la internacionalización y la consolidación de los valores universitarios, así como distintos aspectos de mejora: plan de comunicación propio, página web, elaboración del barómetro del PTGAS y actualización del reglamento de funcionamiento. 

