Estas son las 8 murgas finalistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 y su orden de actuación

La Final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se celebrará este sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el Recinto Ferial. Por segunda vez en la historia del concurso, la final vuelve a celebrarse en sábado.
Tras las cuatro fases desarrolladas entre el 26 y el 29 de enero, el jurado ha seleccionado a las ocho murgas mejor puntuadas, que competirán por los premios de Interpretación en una de las citas carnavaleras más esperadas.
Las entradas para la final se agotaron hora y media después de salir a la venta.
Orden de actuación de las murgas finalistas
El orden de salida al escenario será el siguiente:
- La Sonora
- Diablos Locos
- Diabólicas
- Triqui-Traques
- Tiralenguas
- Zeta-Zetas
- Trapaseros
- Bambones
Actuación de Nueva Línea
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha anunciado que Nueva Línea actuará durante la deliberación del jurado en la Gran Final. La orquesta tinerfeña ofrecerá parte de su repertorio sobre el escenario del Recinto Ferial mientras se decide el fallo del concurso.
Nueva Línea se ha convertido en un fenómeno viral en el último año, con millones de visualizaciones en redes sociales. Su versión del tema Noche de Copas superó los 40 millones de reproducciones y se situó entre las canciones más escuchadas del país.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que la orquesta “lleva años participando en el Carnaval chicharrero” y destacó su momento actual, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó que su actuación hará más amena la espera del veredicto final.
Composición del jurado de Interpretación y Presentación
El jurado de Interpretación está formado por:
- Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna
- Ariann, cantante
- Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias
- Leopoldo Real González, docente del SEPE
- Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria
- Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional
- Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz
- Carolina Gil Hernández, clown y artista de Farandulitis Aguda
- Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria
El jurado de Presentación lo integran:
- Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel
- Vicky Martorell, estilista de vestuario
- Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear
Así fueron las fases de las murgas finalistas
Bambones
La murga de El Cardonal firmó una actuación centrada en la crítica política y social, con referencias al Cabildo de Tenerife, la sanidad pública y la gestión de emergencias. Su segundo tema abordó la situación de los hospitales canarios utilizando la metáfora de una lotería sanitaria, cerrando con una defensa del personal sanitario y una crítica directa al Gobierno autonómico.
Triqui-Traques
Los decanos del concurso llevaron al escenario una crítica al sistema educativo y a la falta de gestión emocional, con referencias al acoso escolar y a la sanidad. En su segundo tema, abordaron la incomprensión social a través de situaciones cotidianas, incluyendo las colas de la TF-5 y la situación de la vivienda en El Toscal.
Tiralenguas
La murga de Icod estrenó dirección artística y musical con un repertorio centrado en los “simulacros” sociales, políticos y económicos, incluyendo el volcán, la sanidad y la gestión de La Palma. El segundo tema giró en torno a la identidad del Norte de Tenerife, el sector primario y la diferencia de percepción entre capital y comarcas.
La Sonora
En su segundo pase consecutivo a una final, La Sonora combinó crítica social y participación del público. El primer tema se centró en los bonos y la defensa del comercio local, mientras que el segundo abordó los sueños personales, la emigración y el homenaje a otras murgas, con varios momentos protagonizados por los propios componentes.
Trapaseros
La murga de Los Realejos defendió su fantasía con un primer tema centrado en las limitaciones del Carnaval y en problemas estructurales de Canarias como la vivienda, la educación y el turismo. El segundo tema utilizó el papel como hilo conductor para criticar la política local, la precariedad y la falta de recursos en sanidad y dependencia.
Diablos Locos
Tras quedarse fuera de la final en 2025, los trónicos regresaron con una propuesta que mezcló humor, crítica social y defensa de la murga. El primer tema abordó las manías cotidianas y el menosprecio al talento local, mientras que el segundo convirtió el escenario en un espacio de denuncia social con testimonios directos de distintos colectivos.
Diabólicas
Con nueva dirección artística, la murga de Ofra centró su primer tema en los miedos actuales de la sociedad, desde la pérdida de tradiciones hasta el juego, el machismo o los discursos de odio. En el segundo, recorrieron espacios olvidados de Santa Cruz y situaciones vinculadas a la sanidad, la salud mental y la desaparición de murgas históricas.
Zeta-Zetas
Los de Ángel Cabrera apostaron por una estructura narrativa basada en El mago de Oz y, posteriormente, en una velada de boxeo social. En sus temas abordaron la violencia de género, la salud mental, la vivienda, la okupación, la identidad sexual y la precariedad laboral, con la participación de distintos perfiles que representaban conflictos reales.