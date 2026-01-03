Paola Barreto, diseñadora de moda canaria: “No me esperaba acabar en boca de Javi Hoyos”

El proceso creativo del vestido que lució la cantante Nia en las Campanadas de Fin de Año en Canarias se ha convertido en uno de los vídeos más comentados en TikTok. La responsable del diseño es la creadora canaria Paola Barreto, quien ha compartido en redes sociales un detallado recorrido por la confección artesanal del traje, después de que el comunicador Javi Hoyos le dedicara un vídeo.
Barreto muestra paso a paso la elaboración del vestido campana, una pieza cargada de simbolismo y técnicas tradicionales. El trabajo comenzó con un exhaustivo patronaje, con todas las piezas visibles en la pared del taller, antes de dar forma al top y a la falda de seda, cortada en altura y cosida íntegramente a mano.
@paobarrod Todo el trabajo que hay detrás del vestido de las campanadas de @NIA 🥂✨🍇 #paobarrodcouture #diseñadora #campanadas #2026 #canarias ♬ sonido original – paobarrod
Tras una primera prueba con Nia para ajustar volúmenes y proporciones, la diseñadora se enfrentó a uno de los mayores retos del vestido: la colocación de las piedras brillantes, cuidadosamente medidas para mantener la simetría tanto en el frontal como en la espalda, evitando cortes o pinzas visibles sobre la delicada tela. Fue, según explica, su primera experiencia cosiendo este tipo de material, un proceso minucioso que requirió precisión extrema.
Uno de los elementos más llamativos del diseño es el racimo de uvas, inspirado en la tradición de las Campanadas. Barreto detalla cómo lo dibujó, construyó su estructura con varillas para darle firmeza y lo bordó con más de un centenar de perlas de distintos tamaños. De forma casi accidental, el racimo adquirió la silueta de la isla de La Palma, un detalle que la diseñadora interpreta como una conexión emocional con sus raíces.
El vestido se completa con un mondonguillo confeccionado totalmente a mano, una técnica tradicional de los trajes típicos palmeros. Tras dibujar cada repetición sobre papel, la creadora frunció casi seis metros de tela y los cosió al cuerpo del vestido con puntada invisible, en largas jornadas de trabajo que se extendieron hasta la madrugada.
Barreto subraya que el traje está realizado con seda de palma y reivindica su valor como diseño que “reclama nuestra identidad”, destacando la importancia de visibilizar las técnicas artesanales canarias en un escaparate tan mediático como las Campanadas. “Hay que contarle a la gente que llevamos un traje típico canario”, afirma en el vídeo, en el que se muestra emocionada por haber comenzado 2026 formando parte de un proyecto de esta magnitud.
La diseñadora agradece públicamente la confianza de Nia, así como el apoyo de su familia y su pareja durante el proceso. El vídeo ha generado miles de visualizaciones y comentarios en TikTok, donde numerosos usuarios destacan el nivel de detalle, el esfuerzo artesanal y el orgullo de ver la tradición canaria representada en uno de los momentos televisivos más seguidos del año.