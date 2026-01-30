Piden al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cambiar de lugar una parada de taxis recién inaugurada

Apenas diez días después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz diera comienzo a las obras de desmantelamiento del carril bici en las calles El Pilar, Méndez Núñez y Villalba Hervás para crear, en su lugar, 160 nuevas plazas de estacionamiento, repartidas entre carga y descarga, motos, personas con movilidad reducida (PMR), y paradas de guagua y de taxis, la polémica vuelve a estar servida. Esta vez por parte de los taxistas.
La Gremial, segunda fuerza en la Mesa del Taxi municipal, ha solicitado al área de Movilidad que cambie el lugar establecido en el actual entramado viario de la parada junto al hotel Inside, al considerar que resulta “ineficaz” para taxistas y usuarios, al fijarse a 30 metros de distancia del establecimiento hotelero, justo detrás de los aparcamientos de motos y la parada de guaguas.
El presidente de La Gremial, Zebenzuí Pérez, señaló ayer que “el pasado noviembre acordamos con la concejala, Evelyn Alonso, que una vez se quitara el carril bici de El Pilar, el taxi volvería a recuperar la antigua parada, justo en la intersección con la plaza del Príncipe. Pero, tras una reunión mantenida a finales de diciembre entre la asociación mayoritaria, Élite Taxi, con el alcalde, José Manuel Bermúdez, a raíz de las manifestaciones convocadas, el ayuntamiento aceptó dividir dicha parada en dos, colocando un tramo en la esquina con Suárez Guerra, con el que estamos de acuerdo, pero el segundo y más importante, a treinta metros del hotel, algo que resulta ineficaz para los taxistas y el usuario”.
Pérez indicó que “esta parada, aparte de estar lejos del hotel, se ha ubicado detrás de las plazas para motos y del apeadero de la guagua, lo que hace que el taxi quede escondido y no se vea. Por ello, condenamos esta acción de Élite Taxi, a la que exigimos explicaciones del nuevo cambio”. Además, La Gremial ha pedido por escrito al ayuntamiento que “vuelva a poner al taxi donde tiene que ir” y modifique la señalización para que la parada esté debajo del hotel.
Por su parte, la concejala del área, Evelyn Alonso, manifestó que “no procede realizar más cambios en la parada de taxis en El Pilar, por lo que la del hotel Inside se quedará como está ahora, destinada a nueve plazas”.
La edil añadió que “la propuesta planteada en su momento por el área de Movilidad para que esta parada de taxi del hotel fuera una única, y no dos como ahora, se modificó finalmente a petición de Élite Taxi, tras la reunión mantenida con el alcalde. Además, los planos con los cambios propuestos se presentaron en la Mesa del Taxi celebrada a principios de enero, donde se explicó a las asociaciones taxistas cómo iba a quedar. Nadie, ni La Gremial, se quejó”.
En este sentido, Alonso especificó que “la propuesta inicial a la que alude ahora La Gremial fue anterior a la última Mesa del Taxi y a la reunión mantenida entre Élite y el regidor, en la que se pidió el cambio de toda la parada en frente del hotel. Desde Movilidad dijimos que no se podía destinar este tramo solo a taxis, pues estaban ya fijadas las plazas propias del establecimiento hotelero para carga y descarga, así como la parada de guaguas que va justo encima. Se les presentó la propuesta actual y se aceptó. Por lo tanto, así se quedará”.
Respecto al avance del desmantelamiento del carril bici, aseveró que “las obras están a punto de concluir, pues queda por colocar las señales verticales y regular los semáforos”. En cuanto a que se han picado zonas y asfaltado otras, tal y como preguntó el grupo Vox, dijo que estos trabajos han sido para eliminar la señalización horizontal, lo que solo es posible mediante técnicas de fresado de pavimento. Tras esta acción, hay que restituir la capa superficial del firme para asegurar la uniformidad de la calzada”.
Redistribución
Con la nueva redistribución, la zona centro ha ampliado el número de aparcamientos, entre la plaza Weyler y la calle La Marina, con plazas de estacionamiento distribuidas en 35 para carga y descarga, en las cuales podrán aparcar los vecinos de 18.00 a 8.00 horas; 91 plazas para motos; diez para entidades (hoteles o clínicas); seis para personas con movilidad reducida (PMR), nueve para taxis, una para vehículos de movilidad personal (VMP) y dos paradas de guaguas.
A este cambio viario se han destinado 222 metros de calzada a carga y descarga (entre 30 y 43 plazas); 137 metros a motos (91 plazas); 47 metros a taxis (9 plazas); 42 metros a paradas de guaguas (2); otros 42 metros a PMR (6 plazas); 15 metros a VMP (patinetes y bicicletas); y 96 metros a reservas de estacionamiento para entidades (10 plazas).
En este último punto, dos son para el Instituto de Hemodonación; una para la ortopedia Ortomecano; una para el centro infantil Parque; tres para ambulancias de la clínica Parque, y una y dos plazas, respectivamente, para los hoteles Príncipe Paz e Inside.
El Ayuntamiento pone fin a la red ciclable en el centro, después de que la Justicia obligara a paralizar las obras tras la denuncia de la asociación de vecinos El Perenquén, que logró tumbar la ordenanza de Movilidad.