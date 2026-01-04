“Pensé que eran truenos y mi hija me avisó desde La Laguna que se trataba de un ataque de EE.UU.”

El presidente del Club Archipiélago Canario de Venezuela, Carmelo Hernández, explicó ayer desde el país hermano en conversación telefónica con este periódico que por azares de la fortuna pudo presenciar uno de los bombardeos efectuados ayer por tropas de EE.UU. sobre distintos objetivos militares y que, tras escuchar las primeras explicaciones, “pensé que eran truenos, porque aquí suenan muy fuertes, pero me llamó desde La Laguna mi hija y por ella supe que se trataba de un ataque de los norteamericanos”.
Hernández, hijo de icodenses nacido en Venezuela y que residió en Tenerife desde que tenía un año hasta los 15 en que regresó a su país natal, relató que “me vine a la casa de campo que está a unos tres o cuatro kilómetros de un aeropuerto donde cayeron bombas. Fue sobre las tres de la mañana hora de aquí, y tras la llamada de mi hija confirmé la noticia y empecé a contactar con todo el mundo. Desde el viceconsejero [de Acción Exterior del Gobierno de Canarias] José Luis Perestelo hasta un montón de personas mayores de nuestro club para transmitirles tranquilidad y las recomendaciones que nos han dado, como son que mejor nos quedemos en casa y que incluso cerremos las ventanas y no prendamos la luz, como ya habían avisado desde EE.UU.”.
Cuestionado sobre los paisanos residentes en Venezuela, Hernández confirmó que “nadie ha sufrido heridas ni nada, se ve que los americanos han sido muy precisos. En realidad, todo pasó en hora y media, aproximadamente”.
Sobre lo que puede suceder a partir de ahora en el país, este líder de la colonia canaria mostró, como todos, sus dudas, ya que “si bien Maduro ya no está y Trump ha dicho que van a hacerse cargo, aquí sigue mucha gente. No olvide que son 27 años desde que llegó el régimen y eso no se va de un día para otro”.
Sin embargo, Carmelo Hernández no dudó igualmente en reconocer que “tengo miedo. Aquí hay mucha gente armada, y hay una suerte de policía paramilitar que le repito tiene armas y que en caso de que no haya una autoridad clara pueden dedicarse al saqueo de lo poco que hay, y eso sería fatal para todos los venezolanos”.
A este respecto, Hernández recordó que “la situación en Venezuela del día a día es terrible. Aquí nos buscamos la vida para comer cada día desde hace tiempo, y eso es tremendo porque no puede pasar en un país con tantas riquezas como tiene Venezuela. Si ahora se producen saqueos en las tiendas podría ser aún peor”.
Sea como fuere, este paisano quiso insistir en que “por ahora la situación está tranquila y todos los que hemos contactado están bien”.
Otros canarios o descendientes de canarios que se encuentran en Venezuela y que, por prudencia, prefieren que no se revele sus nombres, coincidieron ayer en distintas conversaciones con esta periódico en que “hay una calma tensa a la espera de saber lo que va a pasar”, detalló un hijo de matanceros que reside en el estado de Mérida y, por ende, lejano al escenario de los bombardeos de ayer.
A su vez, un conocido miembro de la colonia isleña en el país se disculpó por el anonimato dado que “usted sabe, aquí nos cuidamos. Sí que le puedo contar que esta mañana las calles aparecieron vacías, y que la gente que se ve es porque están haciendo colas para comprar alimentos porque hay cosas que se tienen que comprar. Pero de resto lo mejor es mantenerse en casa”, apostilló.
Por su parte, el ya citado viceconsejero José Luis Perestelo afirmó ayer que estaba en contacto permanente con colectivos y entidades que agrupan a los canarios que residen en Venezuela, y que se encuentran bien salvo por la preocupación e incertidumbre que genera la situación tras el ataque de Estados Unidos. Señaló igualmente que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también está en contacto permanente con entidades y colectivos así como con la oficina que el Gobierno regional tiene en ese país.
Se ha pedido a la población canaria, prosiguió Perestelo, que mantenga la calma y no salga de sus domicilios hasta que se aclare la situación tras el ataque aéreo.
“Estamos en contacto permanente con nuestra gente” reiteró una vez más el referido político palmero, que también recordó que mantienen el contacto con la Embajada de España en el país y con el Ministerio de Asuntos Exteriores.