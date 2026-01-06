Importantes novedades en las pensiones de los nuevos jubilados desde 2026

Desde el 1 de enero de este año, los trabajadores que accedan a la jubilación pueden calcular su pensión mediante dos métodos distintos: el sistema tradicional, basado en los últimos 25 años cotizados, o una nueva fórmula que toma como referencia 29 años de cotización, con la posibilidad de excluir los dos periodos menos favorables. No obstante, esta segunda opción se está implantando de forma gradual y, por el momento, solo permite eliminar los dos meses con menor cotización.
Esta medida forma parte de la reforma de las pensiones aprobada en marzo de 2023. El nuevo modelo se aplicará de manera progresiva entre 2026 y 2037, año en el que quedará plenamente implantado el cálculo sobre 29 años menos los dos peores, es decir, 27 años efectivos.
En 2026, quienes se jubilen podrán descartar dos meses dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante a la hora de fijar su pensión. Hasta el año 2040 se mantendrá la posibilidad de elegir entre este sistema y el de los 25 años. Entre 2041 y 2043, el periodo alternativo se irá ampliando en tramos de seis meses por ejercicio, pasando de 25 años y medio a 26 años y medio, pudiendo optar en cada caso entre ese cómputo o el de 29 años menos los dos de menor cotización.
A partir de 2044 desaparecerá la opción de elección y la base reguladora se calculará de forma obligatoria sobre 27 años efectivos.
Mientras convivan ambos sistemas, la Seguridad Social aplicará de oficio el método más favorable para el trabajador.
Además, desde este 1 de enero, quienes deseen jubilarse con el 100% de la pensión deberán haber cumplido 66 años y 10 meses, siempre que acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización. Esta edad se incrementa respecto al año anterior, cuando se exigían 66 años y 8 meses en esas mismas condiciones.
En cambio, aquellos trabajadores que superen los 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse con el 100% a los 65 años.
Por último, se mantiene sin cambios el requisito mínimo para acceder a la pensión contributiva: haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 anteriores al momento de la jubilación.