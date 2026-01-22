Se saltan el vallado de seguridad en la playa de Las Bodegas, en Tenerife: “Las vallas no se colocan por capricho”

El Centro de Coordinación Operativa municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recordado la peligrosidad de saltarse el vallado y las advertencias en la playa de Las Bodegas, en Anaga, después de que dos personas hicieran lo propio recientemente.
“Desde aquí apelamos al sentido común, al respeto de las normas y de la señalización, especialmente en entornos naturales donde las condiciones pueden cambiar de forma repentina”, recalcan.
En la imagen se aprecia cómo dos personas rodean la valla para acceder a Las Bodegas, pòniendo en peligro su propia integridad: “Es una zona donde el acceso está expresamente restringido por motivos de seguridad”.
La playa de Las Bodegas presenta desde hace cinco años graves daños en sus infraestructuras, situación que obligó al Ayuntamiento capitalino a declarar la emergencia en el acceso a Roque de Las Bodegas el pasado mes de mayo
Este vídeo nos lo ha hecho llegar una vecina de Anaga, preocupada por una situación que, por desgracia, se repite con demasiada frecuencia ❌ @santacruz_ayto @PoliciaLocalSC @ProteCivilSCTF pic.twitter.com/Vzn6eAPdOC— CECOPAL SC Tenerife (@CECOPALSC) January 21, 2026