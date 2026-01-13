educación

Ser profesor en Canarias, cada vez más duro: la mayoría ve las aulas como espacios “conflictivos”

El 66% cree que las administraciones no apoyan lo suficiente la escuela pública y el 91% siente que no valoran su trabajo como se merece
Ser profesor en Canarias, cada vez más duro: la mayoría ve las aulas como espacios "conflictivos"
Ser profesor en Canarias, cada vez más duro: la mayoría ve las aulas como espacios "conflictivos". DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El 87,5% de los docentes en Canarias evalúa el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, solo superado por Extremadura (90,5%) y Ceuta (87%), por el 82,6% de media nacional.

Mientras, el 66% de profesores de las Islas considera que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública frente a la privatización de la enseñanza por el 75,66% a escala nacional. El 91% de los siente que la sociedad no valora su trabajo como se merece.

  1. Nino Cervera, profesor tinerfeño. DANino Cervera (43), docente, tajante sobre lo bueno y lo malo de la IA: “Antes tardaba 10 horas en preparar una clase”
  2. Ser profesor en Canarias, cada vez más duro: la mayoría ve las aulas como espacios "conflictivos"Récord de conflictividad escolar en Canarias: 171 docentes piden ayuda por amenazas, agresiones y ciberacoso

Encuesta a 13.000 docentes en Canarias

Así lo refleja un estudio de STEs-Intersindical con los resultados de una encuesta realizada a unos 13.000 docentes.

El 83% percibe que están aumentando las agresiones verbales por parte del alumnado, especialmente significativa en Navarra (95,65%), Ceuta (92,6%) y Extremadura (90,5%).

Mientras el 76,66% de los profesores constata que se están aumentando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte de las familias, especialmente en el País Vasco (95%).

La normalización de estas conductas genera un desgaste profesional insostenible y un aumento de las bajas laborales.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas