Ser profesor en Canarias, cada vez más duro: la mayoría ve las aulas como espacios “conflictivos”

El 87,5% de los docentes en Canarias evalúa el clima de trabajo en las aulas como “conflictivo y/o complicado”, solo superado por Extremadura (90,5%) y Ceuta (87%), por el 82,6% de media nacional.
Mientras, el 66% de profesores de las Islas considera que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública frente a la privatización de la enseñanza por el 75,66% a escala nacional. El 91% de los siente que la sociedad no valora su trabajo como se merece.
Encuesta a 13.000 docentes en Canarias
Así lo refleja un estudio de STEs-Intersindical con los resultados de una encuesta realizada a unos 13.000 docentes.
El 83% percibe que están aumentando las agresiones verbales por parte del alumnado, especialmente significativa en Navarra (95,65%), Ceuta (92,6%) y Extremadura (90,5%).
Mientras el 76,66% de los profesores constata que se están aumentando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte de las familias, especialmente en el País Vasco (95%).
La normalización de estas conductas genera un desgaste profesional insostenible y un aumento de las bajas laborales.