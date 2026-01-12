Qué hacer si has recibido un email de Endesa avisándote de un acceso no autorizado a tus datos de pago

La filtración de datos bancarios se ha convertido en una preocupación cada vez más común. El hackeo anunciado por Endesa, en el que un pirata informático ha revelado que se ha hecho con más de 1 TB de información de más de 20 millones de personas, ha vuelto en poner en alerta a la población.
Aunque el IBAN por sí solo no permite retirar dinero directamente, sí puede utilizarse para intentar domiciliar recibos fraudulentos, lanzar ataques de phishing o combinarse con otros datos personales en fraudes más complejos. Por eso, si sospechas que tu número de cuenta ha sido comprometido, conviene actuar con rapidez.
A continuación, te explicamos qué hacer si se ha filtrado tu IBAN, como en este caso con Endesa, cómo minimizar riesgos y cuándo es recomendable cambiar de cuenta.
¿Qué hago si he recibido el mail de Endesa?
Contacta con tu banco de inmediato
El primer paso es informar a tu entidad financiera de que tu IBAN ha podido verse comprometido. Puedes hacerlo por teléfono, banca online o en una oficina. Solicita:
- Vigilancia de movimientos y revisión preventiva de la cuenta.
- Activación de alertas de operaciones por SMS o app.
- Valoración de un bloqueo temporal o medidas de seguridad adicionales si detectan riesgo.
Cuanto antes avises, más fácil será frenar posibles cargos indebidos.
Revisa con detalle todos tus movimientos
Accede a tus extractos y revisa:
- Cargos que no reconoces.
- Domiciliaciones nuevas que no hayas autorizado.
- Transferencias o intentos de cobro sospechosos.
Si detectas cualquier irregularidad, notifícalo por escrito al banco para dejar constancia.
Cancela recibos sospechosos y solicita devoluciones
Si alguien ha intentado usar tu IBAN para cargar un recibo sin tu consentimiento, puedes:
- Devolver domiciliaciones no autorizadas (el plazo suele ser de hasta 8 semanas; más si no diste autorización).
- Pedir el bloqueo de futuros cargos de ese emisor.
Esto evita que el problema se repita.
Refuerza la seguridad digital
Aunque el IBAN filtrado no permite operar por sí mismo, suele ir acompañado de intentos de fraude:
- Cambia las contraseñas de banca online, correo y servicios financieros.
- Activa la verificación en dos pasos (2FA).
- Desconfía de llamadas, correos o SMS que pidan datos personales o bancarios: es phishing.
Valora abrir una cuenta nueva
Si el banco considera que existe un riesgo real de uso fraudulento, puede recomendar:
- Cerrar la cuenta afectada.
- Abrir una nueva con distinto IBAN.
- Migrar ingresos, recibos legítimos y pagos recurrentes.
Es una medida drástica, pero eficaz cuando la filtración es grave.
Reclama y denuncia si hay fraude
Ante cualquier perjuicio económico:
- Presenta una reclamación formal al banco.
- Si hay cargos indebidos, interpón denuncia ante Policía o Guardia Civil. Este paso puede ser clave para la devolución de importes y la investigación.
Protege tu identidad si se han filtrado más datos
Si junto al IBAN se han expuesto otros datos (DNI, dirección, teléfono):
- Solicita un informe de solvencia para detectar posibles altas fraudulentas.
- Activa servicios de alerta de identidad si es necesario.
¿Es peligroso que alguien tenga tu IBAN?
El IBAN por sí solo no permite retirar dinero, pero sí puede usarse para intentar domiciliar pagos fraudulentos o como parte de estafas más elaboradas. La clave es vigilar, reaccionar rápido y reforzar la seguridad.