Cabalgata de Reyes de Santa Cruz: el Tranvía tendrá servicios especiales

Metrotenerife concluirá el plan de servicios de Navidad con su dispositivo de tranvías dobles para la víspera de Reyes, lunes 5 de enero. A lo largo de jornada, las unidades dobles circularán cada 10 minutos, en horario diurno, y con frecuencias de 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada.
A partir de esa hora, el servicio ininterrumpido será de 30 minutos. La Línea 1 operará a su máxima capacidad para facilitar los movimientos hacia las zonas comerciales y de ocio de Santa Cruz y La Laguna.
En concreto, está previsto que este próximo lunes 5, víspera de Reyes, la Línea 1 preste servicio con tranvías dobles cada 10 minutos, prácticamente, durante todo el día. Se activará el servicio ininterrumpido con unidades dobles entre 10 y 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada del día de Reyes (martes 6).
Desde esa hora, la Línea 1 volverá a operar con tranvías simples y frecuencias de día festivo.
En relación con la Línea 2, los usuarios dispondrán en la víspera de Reyes Magos de tranvías cada 10 y 15 minutos según el tramo horario.
LA CABALGATA DE REYES
Metrotenerife dejará fuera de servicio la parada Weyler, correspondiente a la Línea 1, por el paso de la Cabalgata Anunciadora de los Reyes Magos. La interrupción comenzará a las 18:00 horas y se mantendrá hasta que la Policía Local de Santa Cruz autorice el restablecimiento del servicio en este tramo, sobre las 21:30 horas.
Entretanto, el resto de la Línea 1 seguirá operando con normalidad entre las paradas Intercambiador-Teatro Guimerá y entre La Paz-Trinidad.
El martes 6 de enero, día de Reyes, los tranvías simples estarán circulando en ambas líneas con intervalos de día festivo, 15 y 20 minutos en horario de mañana y tarde, y de 30 minutos hasta la conclusión de la jornada.
Recuerda Metrotenerife que los días 5 y 6 de enero la operativa del tranvía se verá condicionada puntualmente por la huelga que los trabajadores de la compañía vienen desarrollando de lunes a viernes. Durante estos tramos de huelga, se mantendrá la operatividad de las líneas 1 y 2 con los servicios mínimos establecidos del 80%.