Localizan a José Ricardo, desaparecido en Tenerife

La Guardia Civil ha confirmado este martes, 20 de enero de 2026, la localización “con vida y en buen estado” de José Ricardo P.P., de 59 años, que llevaba una semana desaparecido en Tenerife. Había sido visto por última vez en el término municipal de Granadilla de Abona.
Por su parte, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) precisaba en la alerta que fue visto por última vez el pasado 12 de enero.
El demoledor informe del CNDES
El dato llama la atención: Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según el último Informe Anual del CNDES, presentado por el Ministerio del Interior.
Durante 2024 se registraron 4.502 denuncias por desaparición en las Islas, una cifra solo superada por Andalucía (5.873), pero que coloca al Archipiélago por encima de Madrid (4.434) y Cataluña (3.622).
En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país.
Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.