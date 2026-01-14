Ven dos sábanas colgadas en su vivienda de Tenerife y se desata el pánico

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda habitada con moradores en su interior, ocurrido en la zona de Los Cristianos.
La investigación se inició a raíz de los hechos registrados el pasado mes de noviembre de 2025, en torno a las 13:00 horas, en una vivienda situada en un cuarto piso, donde residía un matrimonio junto a sus dos hijas menores de edad.
El autor accedió al inmueble descolgándose desde la azotea del edificio mediante dos sábanas entrelazadas, entrando por el patio interior y accediendo a la vivienda a través de la ventana del dormitorio de las menores.
En ese momento, la mujer descubrió la presencia del intruso al entrar en la habitación de sus hijas y huyó para alertar al resto de su familia.
El matrimonio y una de las menores lograron refugiarse en una estancia de la vivienda, mientras que la otra menor se encerró en el baño, bloqueando la puerta.
Lejos de abandonar el lugar, el autor persiguió a la mujer e intentó forzar las puertas de las estancias donde se encontraban las víctimas, llegando incluso a introducir el brazo por una ventana de ventilación.
Finalmente, al no lograr su objetivo y ante el revuelo causado y la comunicación de las víctimas con la Policía, el autor abandonó la vivienda, sustrayendo un ordenador portátil y un teléfono móvil, este último propiedad de una de las menores.
Gracias a las gestiones de investigación realizadas, los agentes lograron identificar plenamente al autor, quien fue reconocido por las propias víctimas.
Semanas más tarde, tras establecer un dispositivo para su localización, se procedió a su detención en Santa Cruz de Tenerife.
Al detenido se le imputa, además del robo investigado en Los Cristianos, otro delito de robo con fuerza cometido en un instituto de Santa Cruz de Tenerife, por el que se encontraba en búsqueda.
Por estos hechos fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por la presunta comisión de dos robos con fuerza.