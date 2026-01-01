Santa Cruz de Tenerife arranca 2026 con numerosos planes para toda la familia: la agenda, al detalle

Este jueves 1 de enero, a las 19:30 horas, el Auditorio de Tenerife Adán Martín será escenario del Concierto de Año Nuevo 2026 de la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN). Bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, la formación ofrecerá un programa que combina creación canaria y repertorio sinfónico internacional, con la participación del pianista Martín García García, en una propuesta cultural pensada para dar la bienvenida al nuevo año en un ambiente solemne y accesible al público general.
El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes inicia su programación estable de cine de 2026 con la proyección de “Ariel”, un filme de Lois Patiño que adapta “La tempestad”, de Shakespeare, y con el que el cineasta ofrece una reflexión poética sobre la libertad y el destino.
Esta película, protagonizada por Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres y José Díaz, Marta Pazos, gira sobre la idea de libertad también desde la perspectiva del miedo y ofrece una invitación a la aventura de vivir. Ariel, donde los juegos metanarrativos entre realidad y ficción se van trenzando en múltiples duplicidades, se proyecta desde el viernes 2 hasta el domingo 4, a las 19:00 horas en versión original en español, gallego y portugués con subtítulos en español.
El viernes 2 de enero, el Auditorio de Tenerife acoge dos funciones, a las 12:30 y a las 17:00 horas, del espectáculo infantil “CantaJuego: Mega Hits”. Esta propuesta, dirigida al público familiar, invita a niños y niñas a cantar, bailar y disfrutar junto a personajes tan conocidos como Coco, Pepe o Buby, recuperando las canciones más populares del proyecto CantaJuego en un formato participativo y festivo, especialmente pensado para el disfrute compartido en fechas navideñas.
Durante el sábado 3 y el domingo 4 de enero, a partir de las 11:00 horas, la Plaza de La Candelaria se convierte en uno de los principales espacios de la programación “Zona Centro en Navidad”, con la instalación de la Oficina Postal de los Reyes Magos. Niños y niñas podrán entregar o redactar sus cartas a Sus Majestades, además de participar en talleres infantiles, en una actividad que refuerza la ilusión y la participación del público infantil en el corazón de la ciudad.
El Distrito Centro-Ifara desarrolla también una programación específica con motivo de la Navidad. El sábado 3 de enero, de 11:00 a 14:00 horas, la Plaza de La Llavita acoge una Fiesta Infantil Navideña con castillos hinchables y talleres, que contará con la visita del paje real. Ese mismo día, y también el domingo 4 de enero, se habilitan puntos de empaquetado solidario, de 11:00 a 20:00 horas, en distintas ubicaciones del centro de Santa Cruz, fomentando valores de solidaridad y participación ciudadana.
La oferta cultural se completa el sábado 3 de enero, a las 19:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz, con el espectáculo “Versos de Navidad”, protagonizado por la actriz Petra Martínez junto al barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo. La propuesta combina poesía, música y villancicos tradicionales en un recital íntimo y emotivo, pensado para el público adulto y familiar, dentro de la programación navideña de la Fundación CajaCanarias.
Ese mismo sábado, a las 12:00 horas, el Espacio Cultural CajaCanarias proyecta la película “Kung Fu Panda” dentro de su ciclo de Cine de Navidad, una iniciativa dirigida especialmente al público infantil y familiar que acerca el cine de animación a los más pequeños durante las vacaciones escolares.
La agenda incluye también propuestas de ocio juvenil y musical, como la sesión “Manel El Especialista”, que tendrá lugar el sábado 3 de enero, a las 19:00 horas, en el espacio Crudo, ubicado en la calle Clavel, 9. La actividad ofrece una selección musical en formato vinilo centrada en funk, grooves y músicas del mundo, ampliando la diversidad de la oferta cultural de la ciudad.
La Asociación Cultural Equipo Para programa el sábado 3 de enero, a las 20:30 horas, la proyección de los cortometrajes “Larva” y “Las amigas de Dora”, dos obras del joven director canario Julián Santaella que invitan a una mirada íntima y sensorial sobre los procesos internos, la identidad y las relaciones humanas. La sesión propone un recorrido cinematográfico que combina danza contemporánea, cuerpo y emoción en “Larva”, donde una bailarina afronta un conflicto físico y emocional en el umbral de un momento decisivo de su carrera,
Por su parte “Las amigas de Dora” es un relato sobre el regreso al lugar de origen y los vínculos que sostienen los procesos de transición vital. A través de una puesta en escena austera y un cuidado uso de la música y la imagen, Santaella construye un cine de contrastes y atmósferas, en el que lo sensorial y lo poético se convierten en herramientas narrativas. La proyección se enmarca en la línea de programación de Equipo Para, orientada a acercar al público propuestas audiovisuales contemporáneas y a generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la creación emergente.
Por último, el Parque de Navidad de Ofra–Costa Sur ofrece, desde el domingo 4 hasta el martes 6 de enero, una programación continuada en el aparcamiento junto al centro comercial Los Príncipes. El espacio contará con pista de patinaje, actividades infantiles y dinamización musical, en horario de 17:00 a 20:00 horas los días 4 y 5 de enero, y de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas el día 6, consolidándose como un punto de encuentro familiar en los días previos y posteriores a la llegada de los Reyes Magos.