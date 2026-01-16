Santa Cruz de Tenerife revisará los pozos negros de Anaga por la posible contaminación de acuíferos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedirá a la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) una revisión exhaustiva de los pozos negros públicos ubicados en los caseríos del macizo de Anaga, mientras que a los de titularidad privada se le solicitará a sus propietarios que hagan lo propio con el objetivo de actuar de inmediato en caso de que se verifique una contaminación de los acuíferos del parque rural, cuyas aguas abastecen al municipio y sirven para el riego de las huertas.
El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, anunció ayer que se encargará una auditoría técnica a Emmasa para comprobar esta situación en el macizo de Anaga, recogiendo así el guante lanzado por el PSOE durante la comisión de control municipal, en la que el concejal Florentino Guzmán denunció el “deficiente” estado de la red de aguas residuales en esta zona, declarada Reserva de la Biosfera, y alertó que “según se quejan los vecinos hay pozos rotos y con fisuras que causa que se filtren las aguas negras al subsuelo, barrancos y acuíferos, contaminando por ello un espacio protegido”.
Guzmán recordó que el ayuntamiento “tiene una deuda histórica con esta zona del municipio, donde no hay alcantarillado y los pozos situados en los caseríos de la zona alta están en pésimas condiciones o son obsoletos, con el riesgo que ello conlleva. Hay que actuar de inmediato”, insistió.
Al respecto, Tarife explicó que “la ley permite que en los núcleos poblacionales donde no hay redes de alcantarillado se realice un tratamiento individual de las aguas residuales mediante fosa séptica y pozos absorbentes, método avalado para zonas donde las instalaciones del sistema de colectores supone un coste excesivo, aunque no sea el idóneo”.
En este sentido, el concejal del área señaló que “lo que tenemos que hacer es ir de la mano del Cabildo para ir dando solución a una situación que, siendo legal, entendemos que hay que mejorar, como también estamos llevando a cabo en otros puntos del municipio, como San Andrés, María Jiménez, Añaza, Acorán o Cabo Llanos, con el propósito de lograr el vertido cero y recuperar la bandera azul para Santa Cruz. Garantizo que todas estas obras se acabarán este año”, recalcó.
Asimismo, Tarife avanzó que antes de que finalice el próximo verano se va a actuar en otra red de saneamiento y pluviales del área capitalina que presenta graves deficiencias, como es la ladera de San Andrés. “Junto al Cabildo se llevará a cabo una obra quirúrgica en este núcleo, para lo cual ya están consignados los fondos”. Además, también indicó que, en Barrio Nuevo y en el barranco del Regente, se harán actuaciones similares para separar las aguas negras de las pluviales y permitir que los vecinos se conecten a la nueva red, evitando así los problemas que tenemos actualmente de saneamiento”.
Campos de fútbol de Santa Cruz de Tenerife
Por otra parte, durante la comisión de control también se abordaron las obras para la rehabilitación y cambios de césped en los campos de fútbol de Tíncer, Llano del Moro, Barranco Grande y Añaza, donde el grupo socialista solicitó la comparecencia del concejal de Obras, Javier Rivero. El edil informó de que, de estos cuatro recintos deportivos, dos ya tienen el proyecto técnico aprobado, el de Añaza, por 1,8 millones, y el de Llano del Moro, por 2,1.
Rivero detalló que estas dos iniciativas “se aprobaron en 2025, pero ahora estamos terminando los informes técnicos de la redacción de los otros dos que quedan, el de Añaza, por 2 millones, y el de Barranco Grande, por 1,9 millones de euros, el cual además ha sufrido modificaciones a petición del propio club para poder ganar más superficie”. La inversión de los cuatro campos suman unos ocho millones de euros y los plazos de ejecución varían entre los siete y diez meses, una vez comiencen unas obras que “no son sustituciones de césped”, especificó, sino que incluyen también “el cubrimiento de los graderíos para hacer esas viseras que demandan muchos de los clubes, unido a las mejoras en las instalaciones eléctricas y de fontanería”.
En otro orden, la situación de Cabo Llanos fue objeto de otra comparecencia del equipo de gobierno a petición del PSOE. La socialista Matilde Zambudio cuestionó a los ediles de Obras y Servicios Públicos, Javier Rivero y Carlos Tarife, sobre las actuaciones previstas para urbanizar esta zona de la capital que, dijo, “se vendió hace décadas como el nuevo Manhattan y la realidad es que, hoy, carece de servicios básicos y presenta deficiencias para los vecinos que allí residen por la inacción del ayuntamiento”.
Palmétum
El edil de Obras recordó que “ya está acabada la redacción del proyecto para la ejecución del parque lineal del Palmetum, el cual irá acompañado de un anillo peatonal que rodeará por completo esta zona litoral, desde el Parque Marítimo a la Casa de la Pólvora, bordeando el mar”.
Rivero añadió que este proyecto se ha dividido en tres lotes, de los cuales ya se ha adjudicado el primero por casi 300.000 euros para su redacción y dirección. Los otros dos lotes, el que rodea el Parque Marítimo y el del paseo hasta la Casa de la Pólvora, también se han adjudicado a un reconocido estudio de arquitectura en Barcelona, anteproyectos que fueron entregados a finales de diciembre. Ahora comenzaremos con la fase de evaluación técnica para intentar sacarlo a licitación el próximo agosto”. Obras que supondrán una inversión en torno a los 15 millones.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos apuntó que, desde su área, este año se acometerá en Cabo Llanos otra obra, consistente en la creación de un parque, el denominado Celia Cruz, que se ubicará entre las dos torres. “Se han obtenido 2,6 millones de euros de financiación europea para que esta zona cuente con su primer gran pulmón verde”, afirmó.
Tarife pidió al Gobierno de Canarias que “actúe más rápido en los solares que aún quedan pendientes de urbanizar de la Ciudad de la Justicia” y, además, solicitó al Estado que “concluya la obra de la depuradora de la zona de Buenos Aires, que lleva cuatro años de retraso y que permitirá peatonalizar desde el Parque Marítimo hasta la ermita de Regla”.