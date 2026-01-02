El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dice que las protestas del taxi no ayudan a la negociación

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ante las nuevas movilizaciones del taxi convocadas para hoy y los días 7 y 26 de este mes por la asociación Élite Taxi, ha lamentado que “se estén promoviendo manifestaciones que perjudican a los vecinos, al tráfico y a la economía de la ciudad, especialmente cuando se mantiene abiertos todos los cauces de negociación”.
El área de Movilidad apunta que cualquier reivindicación debe encauzarse mediante mecanismos establecidos, como la Mesa del Taxi que se celebrará el día 12, evitando acciones que afectan negativamente a la ciudad.
“Las manifestaciones que bloquean la movilidad no representan la mejor manera de defender causas que ya están siendo tratadas, pues desde 2013 se inició el rescate de licencias que, hasta hoy, se ha aplicado a 414 por 13.455.000 euros”.