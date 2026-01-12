Santa Cruz reduce un 7,4% la cifra de desempleados al cierre del año, hasta 16.107

La capital tinerfeña cerró el pasado año con 16.107 desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo, cifra que supone un descenso del 7,4% y 1.281 personas menos en las listas del paro que las que había al final de 2024.
Con estos datos, el municipio alcanza el número más bajo de parados desde abril de 2008, en consonancia con la tendencia general del conjunto del Archipiélago, que registra mínimos de paro y cifras máximas de afiliación a la Seguridad Social gracias, en buena medida, al impulso del turismo.
Los datos por sectores muestran que los mayores descensos, en términos absolutos, se concentraron en Servicios y, en concreto, en la actividad comercial, con 240 desempleados menos, y la hostelería, donde el paro se redujo en 160 personas. Ambas registraron una bajada aproximada del 7,7%, la menor del municipio en términos porcentuales. En este caso, la agricultura, con un descenso del 20%, fue el sector con mejor evolución, si bien en términos absolutos esta bajada se tradujo en solo 38 personas. Actualmente solo hay registrados en Santa Cruz 149 desempleados vinculados a este sector, mientras que en el comercio y la hostelería se superan los tres mil y los dos mil desempleados cada una.
La industria, por su parte, registró una bajada del 15% en su cifra de paro, con 102 menos y un total de 577 inscritos. Por último, la construcción redujo el desempleo un 11,2%, con 151 personas menos y un total de 1.192 registradas en las oficinas de empleo, según los datos del Observatorio del Empleo de Canarias (Obecan).
Los datos del cierre de 2025 revelan que prácticamente la mitad (47,7%) de los desempleados inscritos en la capital tinerfeña llevan más de un año en dicha situación, con un total de 7.689 personas, el 9,5% menos que al final del ejercicio anterior.
Ocurre algo similar con las personas que buscan empleo y tienen más de 45 años, aunque en este caso representan el 62% del total de personas sin empleo. En ambas circunstancias la cantidad de mujeres supera a la de hombres.
La población extranjera representa el 6,3% de los parados registrados en la capital, un total de 1.023 personas, con Venezuela (195), Italia (153) y Cuba (111) como principales nacionalidades. Seis de cada diez desempleados proceden de países de fuera de la UE y un 33% son originarios del entorno comunitario. El paro afecta a más mujeres extranjeras, un 61,5% del total, que a hombres.