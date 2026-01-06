Canarias afianza su fortaleza en empleo y cierra el año en máximos

El Archipiélago fnalizó el año 2025 entre las tres comunidades que más empleo crearon de España, con un crecimiento del 2,83%, superado solo por la Comunidad Valenciana (+3,69%) y por Madrid (+2,87%). El aumento medio nacional fue del 2,37%. Las Islas registraron un nuevo máximo, el cuarto consecutivo, hasta alcanzar los 967.275 afiliados de alta en la Seguridad Social, según los datos oficiales publicados ayer.
Este cierre de ejercicio pone el broche a los buenos resultados que ha ido obteniendo mes a mes Canarias, que incrementó en 26.586 su cifra de empleos, de los que algo más de 22.000 se generaron en los últimos cuatro meses del año. Pese a esta positiva evolución, el ritmo de crecimiento fue menor que el registrado en igual periodo del año anterior, es decir, en todo el año 2024, cuando se generaron 30.482 puestos de trabajo nuevos en relación con 2023.
Liderazgo de la provincia tinerfeña
La provincia tinerfeña consiguió mantener el liderazgo alcanzado el pasado año y elevó su cifra de afiliados el 3,17%, situándose a la cabeza del país junto con otras dos provincias en crecimiento relativo, y con 14.196 afiliados más.
Los datos por sectores y grupos de actividad muestran que en 2025 se produjo un incremento generalizado de las afiliaciones, con especial incidencia las vinculadas a los servicios, impulsadas por el auge turístico que, de momento, parece no tener fin en las Islas. Hostelería (+1,9%), comercio (+1,4%) y actividades administrativas (+3,7%) experimentaron crecimientos relevantes. No obstante, destaca especialmente el epígrafe de actividades sanitarias y de servicios sociales que, por primera vez, alcanzaron los 103.974 afiliados de alta en la Seguridad Social, un 5,5% más en relación con el año 2024.
La construcción, por su parte, incrementó su volumen de empleos un 3,2%, hasta situarse en un total de 62.311. Agricultura (+0,9%) e Industria (+1,4%) registraron muy leves incrementos de afiliados durante el pasado año.
La cifra de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social experimentó también una evolución notable y alcanzó el año pasado su máximo en las Islas, con 147.030, un 1,7% más.
En cuanto a los datos de paro registrado, Canarias registró al cierre del pasado año la cifra más baja de desempleados de los últimos 18 años, en línea con los datos que se han ido conociendo mes a mes, que supone, además, el segundo mejor dato de toda la serie histórica, informó el Gobierno regional.
El número de parados se situó en 146.293, cifra que supone un descenso de 10.051 personas, un 6,43% menos.
Los datos por sectores muetran un importante dinamismo de la construcción, con un descenso del 10,1% en el número de parados.El colectivo sin actividad económica previa registró un descenso del 12,6%, mientras que agricultura, comercio y hostelería redujeron sus cifras de desempleados el 8,3%; el 6,1%; y el 4,1%.
La brecha de género sigue siendo muy profunda en las Islas, que registran un total de 83.589 mujeres desempleadas , un 57% del total, frente a 62.704 hombres en esa situación, que suman el 43% restante.
Los datos que maneja el Gobierno de Canarias revelan que el desempleo descendió el año pasado especialmente entre los parados de larga duración, además de entre los jóvenes menores de 25 y los mayores de 45 años.
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, aseguró ayer que “el desafío no está solo en crear más empleo, sino en mejorar su calidad y, sobre todo, en avanzar en productividad”. Sesé señaló que “la mejora de la productividad debe convertirse en una prioridad de cara a 2026, vinculada necesariamente al impulso de la formación, la cualificación profesional y la capacitación digital de los trabajadores”. Añadió que “sólo a través de una apuesta decidida por la formación y la adaptación a los cambios tecnológicos podremos consolidar el empleo, reforzar la competitividad de nuestras empresas y sostener el crecimiento económico en el medio y largo plazo”.
Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, afirmó que pese al descenso “positivo” del paro, la contratación temporal continúa teniendo importancia en las Islas. Destacó la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y de adecuar la formación de las personas desempleadas a las necesidades del mercado, en un contexto en el que las expectativas de creación de empleo son menores.
Asimismo, el presidente de CEOE-Tenerife, Pero Alfonso, mostró su preocupación por el incremento continuado de los costes laborales, además de por otras cuestiones como el absentismo, la restricción de los contratos formativos y la creación y ampliación de permisos retribuidos que, a su juicio, están limitando la capacidad de organización de las empresas, incrementando los costes y dificultando la incorporación de talento al mercado laboral.