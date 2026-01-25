Santa Cruz limitará la duración de los eventos al aire libre hasta las 23 horas

Los conciertos y eventos al aire libre, tanto de promoción pública como privada, que se celebren en la capital tinerfeña finalizarán, como hora máxima, a las once de la noche. Así lo establece el nuevo decreto del Ruido que entrará en vigor el próximo 1 de febrero, una norma municipal que busca mejorar los índices de calidad acústica en la ciudad, además de permitir la compatibilidad del ocio nocturno y el esparcimiento con el descanso de los vecinos.
No obstante, habrá excepciones, ya que los grandes espectáculos que se realicen en la Dársena de Los Llanos o en el Heliodoro Rodríguez López, además del Carnaval, Fiestas de Mayo, Navidad o fiestas patronales en los distintos barrios del municipio quedarán exentas de este límite.
El decreto de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, ha sido elaborado por la concejalía de Sostenibilidad Ambiental, al frente de Carlos Tarife, y en coordinación con el resto de áreas del Consistorio capitalino.
La finalidad, indica, es establecer los condicionantes genéricos y específicos a los que han de someterse los eventos y espectáculos a celebrar a partir de ahora en el municipio, dando así cumplimiento a los objetivos de calidad acústica.
Tarife explica que “el motivo de fijar las 23.00 horas como máximo para la finalización de conciertos en la ciudad, ya sean en el Palmetum, en la Alameda, la plaza de la Candelaria o la plaza del Príncipe, responde a que entendemos que es un tiempo acorde y razonable, pues a partir de esa hora quienes acuden a disfrutar de cualquier evento podrán luego aprovecharse de la gastronomía y de la actividad de ocio nocturno del centro de la ciudad. Si el espectáculo acaba de madrugada, muchos establecimientos, en especial de comida, están cerrados”.
Pese a ello, las excepciones a este coto temporal se llevarán a cabo solo en dos puntos de Santa Cruz: el estadio y la Dársena de los Llanos, donde en los últimos años se han celebrado grandes conciertos como el de Ed Sheeran, el Tenerife Music Festival o el Tenerife Cook Music, entre otros, al ser recintos que permiten un mayor aforo y más garantías de accesibilidad.
Aún así, el decreto pone ciertos condicionantes para ambos casos, ya que limita los espectáculos en sendos recintos a tres por trimestre, es decir, que de los 365 días del año podrán celebrarse hasta diez conciertos en el recinto portuario o en Heliodoro, con límite horario hasta las dos de la mañana.
Decibelios
El decreto especifica para estos casos excepcionales, junto a carnavales, Fiestas de Mayo o Navidad, que cualquier evento permitido deberá adoptar medidas correctoras con el fin de minimizar la incidencia del ruido en el descanso de la ciudadanía, por lo que tendrán que cumplir con la medida acústica fijada, que será de 96 decibelios (dBA) máximo para eventos generales; 105 dBA para grandes conciertos -los que superen el aforo de 5.000 personas- o los escenarios del Carnaval, y los 85 dBA para otros actos de nivel reducido, como infantiles. Además, las instalaciones contarán con un limitador acústico con registrador y discriminación del ruido de fondo.
Tarife destaca que “en el decreto del Ruido se han conjugado varias cosas importantes. Por una parte, que se deje de oír la frase de que Santa Cruz está muerto, porque no es así, y por otra, para que se impulse el fomento de la industria de la música, que genera empleo en la ciudad, y la reactivación de la economía de negocios centrados en la restauración o el ocio nocturno”.
Al respecto, apuntó, “esta norma se ha pactado con organizaciones vecinales del entorno de la avenida Anaga o de Cabo Llanos, cuyos residentes ya saben que los eventos, a partir de ahora, acabarán a las 23.00 horas”.
Los promotores de aquellos espectáculos permitidos por el Consistorio deberán cumplir con los nuevos condicionantes recogidos en el decreto en cuanto al nivel de ruido, además de tener autorización de la Gerencia de Urbanismo. En caso contrario o de ejercer acciones no previstas, como lanzar fuegos artificiales, las multas irán de 15.000 a 60.000 euros, según la ley de Actividades Clasificadas.
Control acústico y zonas de sonido unificado para el Carnaval
Los eventos del Carnaval, incluidos coches engalanados y carrozas, se concentrarán en la plaza de España y aledaños y zona portuaria, según el decreto del Ruido. El área de Fiestas redactará un informe del impacto acústico de estas instalaciones y abogará por crear áreas de sonido unificado bajo un plan de vigilancia.
Tarife propone crear una futura zona de ocio nocturno en la zona portuaria
Santa Cruz aspira a contar con una gran zona de ocio nocturno “segura” que iría ubicada en la Dársena de Los Llanos o en la Dársena Pesquera del puerto capitalino. Así lo avanza el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, que aboga por generar este nuevo espacio, dotado de transporte público, para ubicar terrazas, discotecas y áreas de gastronomía, con el objetivo de que “los jóvenes del municipio no tengan que irse al sur a divertirse. Nos hace falta tener este espacio en la ciudad”, afirma.
Tarife, que se define como un “defensor del ocio nocturno”, señala que “con las expansiones de la ciudad que hagamos en el futuro con la Autoridad Portuaria, ya sea hacia la Dársena de Los Llanos o hacia la Dársena Pesquera, en algún momento habrá que volver a generar una zona de ocio nocturno segura que haga compatible la diversión con el descanso vecinal”.
De materializarse esta iniciativa, los conciertos o eventos que se celebren en la capital podrían desplazarse también a este nuevo espacio, donde ya no existiría un límite máximo de horario para su desarrollo, medida que sí afectará, a partir del próximo mes, a los actos a celebrar en otros espacios públicos del municipio. “Lo que se ha hecho con el decreto del Ruido es poner cordura a los que se harán en el centro, que tendrán que acabar a una hora prudencial, las once de la noche”, indica.