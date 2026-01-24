Más de 15 solares municipales hacen la función de zonas de aparcamiento en Santa Cruz

Santa Cruz cuenta con más de 15 solares habilitados para estacionamiento, según ha informado el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, en respuesta al grupo Vox en la última comisión de control del Ayuntamiento capitalino.
El edil dijo que “actualmente hay multitud de solares municipales no edificados que se utilizan como aparcamientos provisionales, como en las calles La Noria, San Miguel o La Rosa, así como en las parcelas del polígono Cepsa o en Cabo Llanos”.
En los barrios también están habilitados solares municipales en los aledaños al Pancho Camurria, avenida Príncipes de España, Las Indias, calle Buenaventura Bonnet, junto al Mercado de La Salud, calle Rubén Marichal, terrenos del Infobox en San Andrés, o junto al Centro de Salud de Barranco Grande, entre otros