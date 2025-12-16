Aparcamientos o un parque infantil: vecinos decidirán qué hacer con 4.500 metros cuadrados en Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, mantuvieron en la tarde de ayer un encuentro con residentes del entorno de una parcela municipal de 4.500 metros cuadrados, acompañados por técnicos del área. Durante la reunión se expusieron las posibles opciones de uso del solar una vez concluyan los trabajos de urbanización.
Según explicó el regidor, las obras permitirán dotar a este suelo de servicios básicos, como red de alcantarillado, recogida de aguas pluviales y suministro de agua potable. La previsión municipal es que los trabajos finalicen entre los meses de mayo y junio del próximo año.
Bermúdez recordó que la actuación cuenta con una inversión de 554.942 euros y que los trabajos comenzaron el pasado mes de noviembre. En este contexto, el Ayuntamiento ha trasladado a los vecinos el calendario previsto de ejecución, además de abrir un proceso de diálogo para que puedan participar en la decisión sobre el destino del espacio central que quedará libre tras la urbanización. Entre las alternativas planteadas figura su uso como zona de aparcamientos o como espacio de encuentro para el vecindario, en línea con los compromisos adquiridos con los residentes.
Por su parte, el concejal Javier Rivero, responsable de Obras y del distrito Suroeste —al que pertenece la parcela—, destacó que una de las opciones es destinar la totalidad del terreno a estacionamiento, con capacidad aproximada para unas 70 plazas. No obstante, también se ha planteado la posibilidad de habilitar una zona infantil, teniendo en cuenta que ambos usos serían compatibles como soluciones provisionales, aunque ello implicaría reducir el número de plazas de aparcamiento.
Rivero añadió que, de cara a la elaboración del nuevo Plan General, el Ayuntamiento de Santa Cruz mantiene su compromiso de proponer que la parcela central cambie su calificación de residencial a dotacional, con el objetivo de impedir la construcción de viviendas en ese espacio. En cambio, la parcela contigua, con forma de L y colindante con otras edificaciones, conservaría su uso residencial y podría albergar alrededor de 35 viviendas, aunque bajo un régimen distinto al del alquiler social.
Para concluir, el concejal recordó que esta actuación es fruto de un proceso previo de reuniones con el vecindario del barrio de La Monja, que había manifestado su rechazo a nuevos desarrollos residenciales en la zona. Los residentes argumentaban que el aparcamiento se ha convertido en un problema tras la construcción de una gran promoción privada hace más de diez años.
En este contexto, tanto el alcalde de Santa Cruz como el propio Rivero se comprometieron, desde mayo del año pasado, a no edificar viviendas en esta parcela, a urbanizar el suelo público y a consensuar con los vecinos su uso futuro.