Santa Cruz construirá dos bloques de ocho plantas para 226 viviendas públicas

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha licitado la contratación de las obras de construcción de 226 viviendas protegidas de promoción pública, en régimen especial destinadas al arrendamiento, y las obras de urbanización en Cuevas Blancas, en Santa María del Mar, con un presupuesto de 33,6 millones de euros, gracias al convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), el Cabildo y la Corporación local.
Las nuevas viviendas sociales se distribuirán en dos bloques enfrentados, de ocho plantas cada uno, que contarán con 20 pisos de un dormitorio (8,85%), 100 de dos dormitorios (44,25%), 79 de tres dormitorios (34,96%) , 24 de cuatro dormitorios (10,62%) y 3 de cinco dormitorios (1,33%), según explica la concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa
La edil afirma que “se persigue maximizar el número de viviendas hasta agotar la edificabilidad existente, cumpliendo el número de alturas máximas permitidas y con una ocupación menor del 80% de la parcela”.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, confirma que “se contempla la construcción de viviendas protegidas de promoción pública en Santa Cruz, con 37 nuevos pisos en María Jiménez, ya en fase de construcción, o las 226 de Cuevas Blancas, por lo que el importe total del convenio asciende a 41,7 millones, de los que seis son aportados por el Cabildo y el resto por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda, mientras que el Ayuntamiento asume el coste del suelo y las obras de urbanización, con una aportación que supera los siete millones de euros”.
Cada uno de los dos bloques que albergarán las 226 viviendas está compuesto por un módulo básico de tres viviendas por núcleo: dos de tres dormitorios con fachadas al exterior e interior y una vivienda de dos dormitorios con dos fachadas al interior de la parcela. Esta disposición permite obtener un módulo supereficiente (a nivel de compacidad, relación útil-construida y repercusión de fachada por vivienda) con todas las viviendas pasantes (dos fachadas enfrentadas)”
Desde el área de Viviendas se confirma que los espacios de la planta que quedan por debajo de la rasante se aprovecharán para situar el aparcamiento, con una disposición sencilla de calle central y plazas a ambos lados, una por cada vivienda. De esta forma la huella del bloque se mantiene en todas sus alturas definiendo la rasante de la calle el aparcamiento (bajo rasante) y las viviendas (sobre rasante).
Cada bloque posee ocho alturas máximas, dispuestas en planta baja (por encima de la rasante de las calles exteriores), cinco plantas tipo y dos últimas plantas de ático-dúplex. Esta condición permite desdoblar las viviendas en cada módulo en la planta séptima, pudiendo mantener un ascensor por núcleo al acceder a la máxima altura y con conexiones interiores en cada piso a la planta octava