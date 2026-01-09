Segundo colapso en Tenerife en menos de 3 horas, esta vez en la TF-5: “Las colas son brutales”

La mañana de este viernes, 9 de enero, estuvo marcada por dos importantes incidencias de tráfico en las principales autopistas de Tenerife, que provocaron retenciones y complicaciones para los conductores tanto en el sur como en el norte de la Isla.
El primer colapso se produjo alrededor de las 10:00 horas en la TF-1, a la altura de Las Chafiras, dentro del término municipal de San Miguel de Abona. El incidente generó importantes retenciones en uno de los ejes viarios más transitados del sur de Tenerife, afectando a la circulación durante buena parte de la mañana.
Posteriormente, se registró un segundo episodio de gran impacto en la autopista del Norte (TF-5). Según ha informado el 112 Canarias, se produjeron dos accidentes consecutivos en el mismo punto, concretamente en el kilómetro 30 de la TF-5, en la zona de Corujera, en el entorno comprendido entre Santa Úrsula y Santa Cruz de Tenerife. Los avisos fueron recibidos a las 12:17 y 12:22 horas, respectivamente.
En ambos siniestros se vieron implicados varios vehículos, lo que provocó retenciones en la zona y la afectación de varias personas, según los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil y Cuerpos de seguridad, que intervinieron para atender a los afectados y restablecer la circulación.
La concatenación de ambos accidentes en un mismo tramo agravó la situación del tráfico en la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife, una vía que ya soporta una elevada densidad de vehículos en esa franja horaria.