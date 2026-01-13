El suelo rústico de Canarias se llena de alquiler vacacional mientras el turismo rural se asfixia por “competencia desleal”

El suelo rústico de Canarias alberga en torno a cinco veces más viviendas vacacionales que las destinadas al turismo rural, un total de 1.027, lo que ocasiona a este subsector una “competencia desleal” que requiere actualizar la normativa. Este dato lo aportó ayer el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Tenerife (Tenatur), Pedro David Díaz, durante la presentación del primer Estudio sobre la situación actual del turismo rural en Canarias para realizar un diagnóstico y una hoja de ruta para los próximos diez años.
Díaz explicó que, analizando la posición territorial de los inmuebles en la elaboración del informe, comprobaron que “el turismo rural tiene una ordenación territorial clara y definida” y “se asienta donde se tiene que asentar. Su relación con el territorio y el patrimonio “es perfecta y no se solapa ni se adentra en otros lugares”. Sin embargo, precisó, “la vivienda vacacional muestra una implantación más dispersa y no se relaciona directamente con el patrimonio ni el suelo; más bien, con el mercado y con la necesidad de la obtención de la renta”. El “problema” se focaliza principalmente en Tenerife y Gran Canaria.
Generar economía en suelo rústico de Canarias
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, expresó que ambas modalidades son buenas para fijar población y generar economía en el medio rural, pero reiteró que existe una competencia desleal: “En Canarias, no se ha comprobado ninguna declaración responsable, puedes operar sin que nadie te compruebe”.
Entre los defectos que se han constatado con esta investigación, el director de la empresa El Cardón Natur Experience y responsable de la elaboración del trabajo, Valerio del Rosario, señaló la ausencia de una definición clara del producto y la falta de estrategia pública específica, así como de actualización normativa. Como puntos positivos, mencionó que el subsector mantiene un elevado valor estratégico como herramienta de conservación patrimonial y que hay una demanda real.
El propósito de este estudio es mejorar la competitividad y conocer las oportunidades y desafíos del turismo rural, reseñó el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Canarias (Asetur), Pedro Carreño. Según los datos facilitados por el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, Canarias cuenta actualmente con 1.027 alojamientos rurales y emblemáticos inventariados, de los que 984 están en activo, una tasa de actividad del 95,8%.
En conjunto, este segmento suma unas 5.000 plazas alojativas, una cifra reducida si se compara con las más de 684.000 plazas del alojamiento turístico convencional de las Islas. La facturación está en los 22 millones de euros, aproximadamente el 1% de la del PIB regional. “Es un subsector estratégico que efectivamente merece diversificación y protección de la administración y lo vamos a hacer”, apuntó Sanabria.
A De León le parece relevante hacer una promoción diferenciada en las ferias de este tipo de turismo, “mucho más lento, más reposado, en contacto con la naturaleza y con los valores que, por otro lado, también ha intentado posicionar Canarias en el último año, mucho más relacionados con la biodiversidad, la conservación del patrimonio y mucho más allá del sol y la playa”.
La consejera advirtió de que “los propietarios del turismo rural están desapareciendo porque no es una actividad atractiva para la explotación de las siguientes generaciones” y que los resultados del estudio apuntan a la existencia de un desajuste normativo y que hay “una necesidad de desburocratizar esta actividad”. De ahí, la conveniencia de “ajustar la ley”.
Esta modalidad alojativa genera entre 1.000 y 1.500 empleos directos
El turismo rural genera en Canarias entre 1.000 y 1.500 empleos directos equivalentes a tiempo completo, vinculados principalmente al autoempleo, la gestión y la atención.
Por islas, la oferta se concentra en La Palma (24,9%), Tenerife (22%) y Gran Canaria (21,6%), por delante de La Gomera (13%) y El Hierro (10,2%).
Más atrás quedan Lanzarote y Fuerteventura. Hasta noviembre, hubo 320.785 pernoctaciones y 73.757 viajeros, con una estancia media de 4,33 días, lo que refleja un patrón más pausado