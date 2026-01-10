El Gobierno reconoce el valor democrático y patrimonial del Templo Masónico de Santa Cruz

Será el segundo espacio declarado como Lugar de Memoria Democrática en Canarias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la incoación del expediente para declarar el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife como Lugar de Memoria Democrática, el único en España que permanece en pie tras la dura represión franquista contra esta institución.
El histórico edificio, situado en la calle San Lucas, recibirá la protección jurídica correspondiente a su valor histórico, simbólico y cultural, derivado de su vinculación con la lucha por las libertades y la democracia. Este amparo legal se suma al que, también, será otorgado al Centro Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, antiguo centro de reclusión durante la dictadura para personas homosexuales de todo el país.
El anuncio publicado en el BOE coincidió con la firma de un protocolo de colaboración entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyo objetivo es impulsar políticas públicas de memoria democrática, promover actividades educativas, culturales y científicas, así como fomentar el estudio, la preservación y la divulgación de los archivos de las logias masónicas de las Islas Canarias.
Las paredes del templo, inaugurado el pasado 27 de octubre tras su rehabilitación integral, acogieron un acto que, según destacó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, “supone un reconocimiento que trasciende la masonería, hace justicia con Canarias y con Santa Cruz y repara en parte el sufrimiento al que fue sometida la sociedad isleña durante la represión franquista”.
Durante su intervención, el ministro subrayó asimismo el valor histórico de la Logia Añaza. “Lamentablemente, la dictadura difundió un mensaje falso contra la masonería, acusándola de prácticas satánicas, algo absolutamente falso. La verdad es que este fue un espacio de formación, de crecimiento personal y de compromiso social”, afirmó.
El alcalde José Manuel Bermudez también recordó las duras etapas vividas durante el franquismo: “Este edificio que nos acoge fue testigo de épocas oscuras”, y destacó la relevancia que el espacio adquiere en el presente y el futuro. “Ha dejado de ser únicamente patrimonio arquitectónico y cultural para convertirse también en patrimonio cívico, un lugar donde la ciudadanía puede conocer, comprender y reflexionar sobre los valores que aquí se defendieron”.
Traer de vuelta los archivos robados
Uno de los aspectos más relevantes del convenio, y una demanda reiterada del Ayuntamiento de Santa Cruz en los últimos meses, es el retorno a la ciudad de los archivos incautados a finales de los años treinta por las tropas franquistas, actualmente custodiados en el Archivo de Salamanca.
“No puede haber memoria democrática si Santa Cruz no recupera los elementos de la masonería que nacieron aquí”. En este sentido, el alcalde señaló que con este acuerdo “hemos iniciado un camino y esperamos que a lo largo de este mismo año esos fondos regresen”.
Por parte del Gobierno central, el ministro Torres advirtió de “las dificultades” que entraña este proceso, aunque subrayó que “existe un firme compromiso para seguir avanzando mediante convenios y actuaciones concretas”. Asimismo, detalló que el protocolo firmado ayer “contiene una serie de estipulaciones que se desarrollarán posteriormente con informes favorables de los responsables públicos y del personal funcionario correspondiente, para que todo aquello que sea posible regrese, a Santa Cruz de Tenerife”.