De Portugal a Tenerife: el linaje Machado y su sorprendente vínculo con Amaro Pargo y San José de Anchieta

En esta tercera entrega de trabajos genealógicos canarios para DIARIO DE AVISOS, me voy a centrar en el apellido Machado que tiene su origen en Tenerife en Lope Machado, quien según José Peraza de Ayala, pasó de Guimaraes, lugar de su naturaleza en Portugal, a las Islas Canarias, a fin de tomar parte en su conquista, y en ella se distinguió tan notablemente que obtuvo dilatados repartimientos de tierras, principalmente hacia la región de Tacoronte, según consta en la data que a su favor expidió el Adelantado don Alonso Fernández de Lugo en 23 de octubre de 1497.
Este apellido llega hasta mí, a través de mi abuela materna Concepción Domínguez Machado. Y como ya planteamos en las dos primeras entregas, con los apellidos Ruíz y Marrero, estas líneas no solo deben servir para ser conocidas, sino para que puedan ayudar a todas aquellas personas que tengan este apellido en particular y puedan conectarse a él en algún momento.
Lope Machado había casado en Guimaraes con doña Catalina Llanes, con quién tuvo por hijos a: Sebastián, quien continúa la línea; Beatriz, que se casó con Pedro Yanes; Pedro, conquistador y poblador de Tenerife y prior de la cofradía de la Sangre en el convento de San Agustín de La Laguna, que casó en Guimaraes con Catalina López; María, que se casó con Pedro Álvarez y Ana Machado, que se casó con Tomé Díaz.
Según relata José Peraza de Ayala en su libro Historia de las Casas de Machado y Monteverde en las islas Canarias, publicado en Madrid en 1930: “Martín Martínez Machado, señor de la Torre del valle de Jarras o de Geraz de Riva Cadavo, en las tierras de Lañoso, hijo natural del rey don Sancho I de Portugal y de doña María Muñiz de Rivera, fue el primer caballero de apellido Machado, cuya denominación recibió, según parece, porque hallándose con el rey, su padre, en la reconquista de la villa de Torresnovas, por los años de 1190, él fue el esforzado guerrero que primero franqueó su entrada, destrozando la puerta con un machado o hacha de cortar leña”.
Pero el origen del linaje Machado presentado por Peraza de Ayala debe leerse con cautela. Aunque su obra aporta información valiosa sobre la proyección de esta familia en Canarias, el relato de una descendencia directa de la realeza portuguesa carece de documentación probatoria. Su hijo, Sebastián Machado, por donde continúa nuestra línea, nació en Guimaraes y casó en Tenerife con Isabel González de Figueroa, hija de Gonzalo González y Francisca Afonso de Figueroa.
Sebastián falleció en Tacoronte, habiendo sido el fundador de la iglesia de Santa Catalina Mártir de aquel pueblo y convertida más tarde en templo parroquial. Además, él trajo la primera imagen de piedra de cantería en 1503 para presidir el culto en la primera ermita levantada a su costa, imagen que aún se conserva. Esta imagen primitiva fue después sustituida por una de mejor factura, encargada por el párroco beneficiado de la iglesia de Santa Catalina Felipe Machado Espinola y Lugo, descendiente del fundador.
Sebastián e Isabel tuvieron ocho hijos, los cuales formaron las principales casas de la familia Machado en Canarias: Matías, quien se casó con Luisa de Moreras y formó la Rama Mayor, los Machado Spínola y Lugo; Maria, que se casó con Jordán López, y formó la Rama Segunda; Catalina, que se casó con Blas Rodríguez; Bárbara o Bárbola Machado, que se casó con Melchor Álvarez y es por donde sigue mi línea y formó la Rama Tercera, los Machado Govea; Isabel, que se casó con Pedro Muñoz, y formó la línea Machado de la Guerra; Ana Machado, que se casó con Álvaro Yanes formó la línea Machado Fiesco; Susana Machado, que se casó con Juan de Zuñiga y Agustina Machado.
Algunos autores como el doctor Jose Antonio González Marrero, afirman que no hay constancia de que Sebastián recibiera tierras como poblador, pero sí que reclamó las que había recibido su padre, y que las tierras que poseía fueron compradas con el consentimiento del Adelantado. Además Cebrián Latasa aporta el dato de que “Sebastián Machado e Isabel González fueron 5º abuelos del capitán Amaro Rodríguez Felipe de Barrios, el afamado corsario Amaro Pargo (La Laguna, 1678-1747), como se desprende del informe de limpieza de sangre e hidalguía, presentado por el mismo y sus hermanos, aprobado en 1727”.
Bárbara o Bárbola Machado, cuarta hija de Sebastián Machado y de Isabel González de Figueroa, se casó con Melchor Álvarez de Govea, formando su descendencia la Rama Tercera del antiguo linaje de la Casa Machado, conocida como los Machado de Govea. Bárbara fundó Vínculo de sus bienes en Tacoronte el 20 de abril de 1572 ante el escribano Juan de Anchieta. Su marido Melchor de Govea, era hijo de Alvaro Báez y de doña Inés González.
Bárbara y Melchor tuvieron cinco hijos: Leandro, Pedro, que es quien sigue nuestra línea, Sebastián, María y Ana Machado Govea. Pedro se casó con Clara Miguel Vivas de Llarena, hija de Alonso Vivas de Llarena, teniendo tres hijos: Melchor, Agueda y Sebastián Machado, que es quien continúa la línea.
Alonso Vivas de Llarena, es hermano de Mencía Díaz de Clavijo, madre del Padre Anchieta, y ambos son hijos de Sebastián de Llarena y bisnietos de Juan González Bermejo y Juana González, conversos. Esta última, tatarabuela del Padre Anchieta, San José de Anchieta, murió quemada por la Inquisición.
Sebastián Machado, hijo de los anteriores, se casó con María Sánchez de Montiel, teniendo dos hijos: Francisca y Pedro Machado, que es quien sigue la línea. Este, se casó dos veces: primero con Catalina Martín, y después con María de Alexo, teniendo hijos en ambos matrimonios. Nuestra línea continúa por el primer matrimonio, el de Catalina Martín, hija de Pedro Díaz (o Hernández) y Justa Hernández (o Díaz).
Un linaje radicado en el Norte de Tenerife
Pedro Machado y Catalina Martín contrajeron matrimonio tras recibir éste, Dote de Casamiento, otorgada ante Romero entre 1628 y 1629. Pedro y Catalina tuvieron 6 hijos, todos bautizados en la iglesia del Realejo Bajo: Sebastián (1630), Juan (1634), Pedro (1636), José Machado Anchieta, que es por quien continúa la línea, (1638), el alférez y escribano Juan Machado Anchieta (1641) y María (1643).
Jose Machado Anchieta, hijo de los anteriores, se casó con María de la Concepción Carmenatis, “hija” de Nicolás Padilla y de Juana de Morales, en la iglesia de San Marcos en Icod de los Vinos el 30 de julio de 1657.
Tuvieron al menos 6 hijos: Eugenio (o Eufemio), (1658) que es quien sigue la línea, Pedro (1663), José (1667), Felipe (1669), María (1672) y Lucía (1676).
Eugenio (o Eufemio) Machado Carmenatis, hijo de los anteriores, se casó en la iglesia de San Marcos en Icod de los Vinos, el 8 de diciembre de 1682, con Inés Hernández de Mendoza, hija de Juan Martín Granadilla y María Hernández. Tuvieron al menos tres hijos: Juan Felipe (1688); María (1690) y José Machado (1694) y que es quien sigue la línea. Éste José Machado, se casó dos veces y ambas en la iglesia de Nuestra Señora de La Peña de Francia del Puerto de La Cruz: la primera en 1715, con Isabel García, y la segunda, el 8 de noviembre de 1733, viudo, con María de la Concepción Domínguez, hija de Gaspar Rodríguez y de Juana Domínguez, que es por donde continúa la línea.
José Machado y María de la Concepción tuvieron al menos un hijo, Antonio Machado, que es el que continúa la línea.
Antonio Mateo Machado, hijo de los anteriores, nació en el Puerto de la Cruz y se casó con María Rodríguez, hija de Gerónimo Rodríguez y de Lorenza de Cubas. Tuvieron al menos un hijo, José Domingo Leonardo Machado (1779) que es quien continúa la línea. Este se casó en mayo de 1812 con María Josefa de Gracia (Josefa Hernández), hija de Josefa María y padre no conocido. Tuvieron al menos una hija, Josefa Machado, que es quien sigue la línea, y quien a su vez tuvo también un hijo al que puso por nombre Cirilo (1834).
Cirilo Machado se casó en La Orotava en 1857 con Julia Cándida Abreu Marrero, hija de Blas Abreu González y María Marrero Borges. Tuvieron 8 hijos: Floirana (1857), Amalia (1860), Nicolás (1863), Margarita (1878), quien continúa mi línea tras casarse con Ángel Domínguez González, el 7 de mayo de 1900, Antonio Pedro (1879), Manuel y María (1881), Cristóbal, Juan y Matilde.
La línea la continua Margarita Machado, quien nació en La Orotava el 20 de julio de 1878. Se casó con Ángel Domínguez González, hijo de Miguel Domínguez Yumar y de María de la Concepción González Dorta, en la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción de La Orotava el 7 de mayo de 1900. Margarita y Ángel tuvieron 10 hijos: Andrés, Gregorio, María, Candelaria, Nicolasa, Miguel, Félix, Concepción, Cándida y Angel Domínguez Machado
Todos estos últimos son descendientes no solo de Lope Machado, sino como hemos visto, de Juana González, tatarabuela del Padre Anchieta, muerta tras ser quemada por la Inquisición, y de Sebastian Machado, ancestro directo del corsario Amaro Pargo.
*Miembro de la Sociedad Genealógica y Heráldica de Canarias