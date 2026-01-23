Tenerife contará con su primer equipo de lucha canaria adaptada a personas con discapacidad

La Fundación Hospitalarias Tenerife y el Club de Lucha El Calvario de El Sauzal han firmado un acuerdo para poner en marcha el proyecto Brega sin Barreras, con el que se fomentará la lucha canaria adaptada como herramienta de inclusión social y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Con el acuerdo se creará el primer equipo de lucha canaria de personas con discapacidad intelectual en Tenerife, un paso por delante de la Federación Insular, con el fin de llegar a institucionalizar competiciones inclusivas con más equipos.
La directora gerente de la fundación, Carmen Delia Álamo, destacó “este hito histórico de poder crear un equipo de lucha con personas con discapacidad” y afirmó que “a partir de aquí se abren un montón de posibilidades y de puertas”. Cree que “será el inicio de un camino para seguir incorporando la diferencia”.
Brega sin barreras nace con la finalidad de convertir la lucha canaria en una “herramienta transformadora, de inclusión social, adaptando su técnicas, normas y dinámicas a las capacidades de personas con discapacidad, creando un entorno seguro, motivador y respetuoso”, destacó. Así como “favorecer la participación de personas con discapacidad, promoviendo su bienestar físico, emocional y social, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, al tiempo que se sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades”.
Por su parte, el representante del club, Carlos Rodríguez, recordó que la lucha “transmite valores fundamentales como el respeto, el acompañamiento, la nobleza, la disciplina, la superación personal y la integración social”. El club aboga por “trabajar con la inclusión, convertirnos en un agente social y de normalización. Queremos que existan más equipos inclusivos, sería genial para todos, pero mejor aún si de esta inclusión puedan llegar luchadores a los primeros equipos”.
Se trabajará para que usuarios de los centros de la Fundación y otros interesados “se integren en la lucha canaria, con los valores que este nuestro deporte vernáculo conlleva”. “Tenemos claro que nuestras prioridades son trabajar con la discapacidad y en una atención diferenciada, adaptándolas a las capacidades, necesidades y ritmos de cada componente del equipo, con una metodología lúdica, participativa e inclusiva con juegos de contacto controlado, ejercicios de coordinación o dinámicas de confianza, respeto y apoyo mutuo”.
Mientras, el presidente de la Federación de Lucha de Tenerife, Tanausú Estévez, mostró su intención de crear una liga inclusiva para “que no solo hagan exhibiciones, sino que tengan sus propias competiciones, lo que conlleva una organización, un reglamento específico y preparar a los árbitros. Nos hemos reunido con Simpromi para empezar a trabajar y ponernos en contacto con las diferentes asociaciones”.
Representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, y los ayuntamientos de El Sauzal y La Laguna apoyaron la iniciativa.