Tindaya, tinerfeña viviendo en Suecia: “Cuanto más tiempo vivo fuera de Canarias, más me gusta este desayuno”

Volver a casa por Navidad no es solo reencontrarse con la familia. Para muchos canarios que viven fuera, también es una forma de reconectar con los sabores, los recuerdos y las costumbres de su tierra. Eso es precisamente lo que ha mostrado la tiktoker @tindayaaa_, una tinerfeña que reside en Estocolmo, Suecia, y que ha compartido en un vídeo sobre qué productos nunca faltan en su maleta cuando regresa a Canarias.
“Soy una mujer de Tenerife viviendo fuera”, comienza diciendo mientras enseña los imprescindibles que siempre viajan con ella de vuelta al norte de Europa. El primero, y quizá el más simbólico, es el gofio del Palmar, el de toda la vida. Un alimento que, explica, forma parte de su infancia y de sus desayunos, ligados al recuerdo de su abuela y a una rutina sencilla que hoy valora más que nunca. “Cuanto más tiempo paso fuera de Canarias, más me gusta ese desayuno humilde”, confiesa.
En la lista no faltan tampoco los chocolates Tirma, que define como sus favoritos del mundo. En el vídeo reconoce que ya había abierto la bolsa antes de grabar y aprovecha para recomendar un nuevo sabor de avellana que la ha conquistado.
Otro de los productos que siempre cruza fronteras con ella son los aguacates de la finca de sus padres, un detalle que ha despertado la nostalgia de muchos seguidores que se reconocen en esa forma de traer “un pedacito de casa” en la maleta.
@tindayaaa_ mis esenciales🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇸🇪🇸🇪🇸🇪 #canarias #🇮🇨 #tirma #gofio ♬ Tectónica – TINDAYA
Tindaya muestra un queso curado de La Orotava con trufa y un paquete de especias para “adobo” que utiliza desde hace años para cocinar carne y pollo, y que, según cuenta, le devuelve el sabor de los platos que le preparaba su abuela. “Soy un desastre en la cocina, pero esto me salva”, explica.
La maleta se completa con productos más generales de la cocina española, como jamón serrano de Teruel y especias para preparar fideuá, una receta que suele cocinar en Suecia cuando quiere sentirse más cerca de casa.
El vídeo, que ha generado numerosos comentarios de canarios emigrados, refleja una realidad compartida: la necesidad de mantener vivas las raíces a través de la comida, incluso a miles de kilómetros de distancia. Para muchos, como Tindaya, volver cargada de productos no es un capricho, sino una forma de volver a casa un poco más cada día.