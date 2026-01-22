Pablo Díaz, el tinerfeño que ganó el bote de Pasapalabra: ¿qué ocurrió después?

Pablo Díaz, natural de Tenerife, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española tras su paso por Pasapalabra. Su nombre quedó ligado para siempre al concurso el 1 de julio de 2021, cuando logró completar el rosco final y se llevó un bote de 1.828.000 euros, uno de los premios más elevados en la historia del formato. Para alcanzar esa cifra necesitó 260 programas, una cifra que refleja su constancia y nivel competitivo.
Su recorrido en el programa estuvo marcado por la regularidad, la calma bajo presión y una preparación constante. El día de su victoria, resolvió sin errores las 12 palabras finales del rosco, una hazaña que lo situó entre los grandes concursantes de Pasapalabra, superando incluso a históricos como Nacho Mangut o Marta Terrasa. Su formación como violinista y su disciplina musical fueron claves en ese rendimiento, aportándole una ventaja clara en memoria y concentración.
Una vida después del bote
Tras el éxito, la vida de Pablo Díaz dio un giro importante, aunque sin perder de vista sus principales intereses. En una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, explicó que el premio le permitió dar pasos que, a su edad, resultan complicados para muchos jóvenes. Se trasladó a Madrid, compró una vivienda y logró independizarse. Además, destinó parte del dinero a cursar un máster de violín en Ámsterdam, reforzando así su carrera musical y ampliando su formación académica.
Regresos a Pasapalabra
Lejos de desaparecer del plató, Pablo volvió en varias ocasiones al concurso que lo lanzó a la fama. En enero de 2023 participó en el especial Duelo de Campeones, donde se midió con otros grandes nombres del programa y salió vencedor. Un año después, regresó para la Noche de Campeones, aunque fue eliminado en una ronda previa por Luis de Lama, quien acabaría ganando esa edición.
En abril de 2024, además, volvió a ocupar el atril durante tres programas consecutivos como sustituto temporal de Moisés Laguardia, demostrando que su conexión con el formato y con el público seguía intacta.
Música, videojuegos y perfil discreto
Fuera de la televisión, Pablo Díaz ha optado por mantener una vida alejada del foco mediático. Forma parte del cuarteto Nonamé, con el que participa en bodas y eventos, y continúa desarrollando su faceta musical de forma paralela.
A su pasión por el violín se suma otra afición: los videojuegos. Especialmente vinculado a los clásicos de Nintendo, creó un canal en Twitch que ya roza los 50.000 seguidores, donde mezcla partidas en directo con interpretaciones musicales. Aunque ha reducido su presencia en redes sociales, esta plataforma se ha convertido en su principal punto de contacto con la comunidad que lo sigue desde su etapa en Pasapalabra.
En la misma entrevista con DIARIO DE AVISOS, el tinerfeño resumió así su gestión del premio: parte del dinero se destinó a asegurar la estabilidad de su familia, otra a la compra de su vivienda y el resto a su formación musical, apostando por un futuro ligado al arte y la cultura.