Vecinos de Anaga, contra la masificación: amenazan con “colapsar las entradas de los parking de Santa Cruz”

“No resistimos más”. Este es el grito de guerra lanzado por los vecinos del parque rural de Anaga ante la masificación de coches y de guaguas de turismo que visitan cada día el Macizo, un espacio natural declarado Reserva de la Biosfera.
Los residentes en los caseríos aseguran no poder aguantar las largas colas de tráfico que se forman en la carretera de acceso a la Cruz del Carmen o al Pico del Inglés, cuyo bloqueo, en muchas ocasiones, impide llegar o regresar de sus trabajos, que vaya el médico, que el micro pueda recoger a los escolares e incluso que una ambulancia acuda a una emergencia.
Por ello, anuncian que, “si el Cabildo insular no aplica medidas urgentes para regular la movilidad en la zona, los vecinos tomaremos la justicia por nuestra mano, salga el sol por donde salga”.
En este sentido, no descartan “movilizarse y colapsar las entradas de todos los parking en Santa Cruz de Tenerife, para que vean lo que tenemos que aguantar aquí”.
Según explican los afectados, el martes se colapsó la carretera desde primeras horas. “Avisamos sobre las 10:30 horas al Cabildo para que la Policía se acercara, pero mientras llegaban los agentes, que subían en moto desde La Laguna, una ambulancia se quedó atascada en la cola durante largo tiempo. Esto no se puede tolerar”.
Los policías, dicen los vecinos, “lograron agilizar el tráfico y controlar el estacionamiento de turismos, pero nada más irse volvió a bloquearse el acceso con más coches y guaguas”.
Los afectados solicitan colocar pantallas informativas que avisen a los conductores, a tiempo real, de la ocupación de los aparcamientos en la Cruz del Carmen, al igual que se ha hecho con la playa de Las Teresitas, o bien que se implante un sistema de citas para visitar el paraje natural. “Lo que no podemos es seguir con la carretera bloqueada porque los turistas aparcan donde quieren o en las paradas de guaguas si no hay donde estacionar”.