Vecinos de Anaga denuncian la invasión de coches en el parque rural: “De mal en peor”

Los vecinos que residen en los diferentes caseríos del parque rural de Anaga siguen desesperados por la caótica situación que viven, casi a diario, a la hora de tener que desplazarse por carretera para acudir a sus trabajos, al médico o a realizar cualquier otra gestión fuera de esta zona, ya que las colas que provocan coches y guaguas de turismo hacen casi imposible el desplazamiento de residentes.
“Seguimos de mal en peor. Lo que sucede en Anaga ya es de auténtica vergüenza, pues supuestamente el Cabildo concedió al Ayuntamiento de Santa Cruz una subvención de 300.000 euros para destinar seis nuevos coches de la Policía Local para el control del estacionamiento y de las aglomeraciones de vehículos y visitantes en el parque rural y la realidad es que no vemos mejoras por ningún lado”, denunciaron ayer los afectados.
Los vecinos indicaron que “estos nuevos coches policiales iban a vigilar y mejorar la circulación en Anaga hasta las 14.00 horas, principalmente en la Cruz del Carmen, que es donde más caos se forma cada día. Los agentes tendrían que estar ya regulando el tráfico, al menos desde el cruce del Batán con la Cruz del Carmen, pues en horas punta a los turistas se une el paso del micro que lleva a los niños a las escuelas unitarias, por lo que en caso de una emergencia sería imposible que pueda venir una ambulancia”.
Comentaron que “el pasado martes, la guagua escolar casi no llegó a recoger a los niños por estar más de media hora en cola. Y mientras, los vecinos no vemos ninguna solución. Turismo sí, pero no una invasión sin control”.