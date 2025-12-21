Vecinos de Anaga llevan 6 meses sin tener respuesta al Plan de Movilidad

Las asociaciones de vecinos de Anaga Nube Gris, de Roque Negro; Roque de Las Bodegas; Casas de la Cumbre; San José de Taborno; Nuestra Señora de Begoña, de Almáciga; La Voz del Valle, de Taganana; Mayores Quinteto de Anaga; Valle de Las Mercedes; y Pico del Inglés, han manifestado su “malestar “con el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz por la falta de respuesta a un escrito firmado por dichas entidades, y avalado por 1.000 firmas de residentes, en el que solicitaban soluciones ante las problemáticas que padece la zona, en especial por la masificación “sin control” de turistas y la falta de líneas de transporte urbano.
Indicaron que “el Ayuntamiento de La Laguna sí ha respondido y está abierto a abordar los problemas planteados, pero las otras dos instituciones, con competencias en el Macizo de Anaga, han hecho caso omiso a nuestro escrito, que fue registrado el pasado 13 de junio en ambas administraciones”.
“Esta falta de interés es muy preocupante, no sólo por los padecimientos de los vecinos relacionados con la gestión del Parque Rural, sino también por la evidente falta de acciones efectivas para solucionar el problema de la Cruz del Carmen, unido a la incertidumbre ante el Plan de Movilidad, del que tanto se habla pero que la administración aún no ha enseñado, ni ha consensuado con la población local”.