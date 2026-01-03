internacional

Trump difunde la primera imagen de Maduro detenido

"Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'", ha publicado el presidente estadounidense
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.

“Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima'”, ha publicado Trump junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado y con auriculares y un aparato que le impide la visión.

En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

