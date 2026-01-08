Los turistas alertan en las redes sobre las zonas de robos en el sur de Tenerife

“Pickpockets out of the Mirador strip”, (Cartetistas, fuera de la zona del hotel Mirador) es uno de los mensajes que pueden leerse en un grupo de Facebook donde se alertan, entre los propios turistas, sobre robos menores en distintas zonas de afluencia del Sur de la Isla. Las redes sociales se han convertido en un espacio de visibilidad para este tipo de incidentes, a través de comunidades digitales con decenas de miles de seguidores.
En este tipo de foros, los turistas identifican a los carteristas a través de fotos y señalan los lugares donde, según sus experiencias, se concentra una mayor actividad. Por medio de relatos personales y advertencias directas, los usuarios dejan constancia de las zonas de mayor incidencia de robos, contribuyendo a crear un mapa informal de riesgo en los principales enclaves turísticos del Sur.
Más robos
En uno de estos grupos, que supera los 200.000 miembros, el contenido del grupo es variado, aunque inequívocamente los comentarios y publicaciones en los últimos meses apuntan a un crecimiento del número de casos, con una clara incidencia entre turistas.
Una de las zonas más señaladas es el entorno de pubs ingleses de Los Cristianos, especialmente la avenida San Francisco, lugar que reúne numerosos avisos por robos, sobre todo en horario nocturno y en momentos de gran concentración de visitantes. Junto a este enclave, los usuarios identifican como principales áreas de incidencia otros puntos turísticos del sur como Playa de las Américas, Puerto Colón, Puerto Santiago y Los Gigantes.
En el grupo se recogen testimonios directos de lo ocurrido. Una usuaria relataba recientemente: “Dos carteristas en Los Cristianos fueron sorprendidos y detenidos por mi marido cuando intentaban abrir el bolso de una mujer”, describiendo una intervención espontánea para frenar un robo en plena vía pública. En otros relatos se mencionan móviles sustraídos, tarjetas de habitaciones de hoteles y carteras, lo que incrementa el perjuicio para las víctimas, especialmente entre quienes se encuentran de vacaciones.
Carteles informativos contra los robos
Los intercambios también reflejan opiniones contrapuestas. Mientras algunos participantes aseguran no haber tenido nunca problemas al desplazarse por estas zonas, otros recuerdan que muchas personas no han tenido la misma experiencia y subrayan el valor preventivo de estas publicaciones como advertencia colectiva.
Algunas empresas de alquiler de vehículos del Sur han comenzado a incorporar mensajes de advertencia dirigidos a sus clientes como medida preventiva. En sus oficinas y vehículos se ha podido ver un cartel que, en tono directo, recuerda que el atractivo turístico de la Isla también puede atraer a carteristas.
El aviso subraya que, junto al elevado número de visitantes, actúa un reducido grupo de personas dedicadas a este tipo de robos, por lo que se insta a los turistas a mantenerse atentos durante su estancia.
Estas empresas recomiendan a sus clientes llevar a cabo prácticas para reducir el riesgo de robo. Entre ellas, aconsejan no dejar teléfonos móviles sobre mesas, evitar llevar carteras con grandes cantidades de dinero y optar por portar solo efectivo y tarjetas imprescindibles.
Riñoneras y prevención
También sugieren el uso de riñoneras, llevar los bolsos en la parte frontal del cuerpo y no dejar objetos de valor en el interior de los vehículos. Estas indicaciones buscan reforzar la prevención y concienciar a los visitantes sobre medidas básicas de seguridad en zonas turísticas.
Una parte de los mensajes insiste en que la acumulación de alertas públicas debería servir para llamar la atención de las autoridades. Los usuarios reclaman en sus mensajes que esta información contribuya a reforzar la presencia policial en los puntos más señalados y a mejorar la seguridad en los principales núcleos turísticos.