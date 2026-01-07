Roban una bicicleta de 8.000 euros a un vecino en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por el robo de una bicicleta de alta gama, valorada en unos 8.000 euros, en la zona de Costa del Silencio, en el sur de Tenerife.
Uno de los arrestados es quien supuestamente sustrajo la bicicleta, a quien además se le atribuye un delito de usurpación de estado civil, ya que se identificó con una documentación que no es suya; y el otro, la persona que la guardó, al que se relaciona con un delito de receptación.
Los detenidos son dos varones de 33 y 39 años residentes en Valle de San Lorenzo, a quienes les constan varios antecedentes por hechos similares, detallan fuentes del instituto armado.
La bicicleta ha sido entregada a su legítimo dueño y los dos detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido remitidos a la autoridad judicial competente.