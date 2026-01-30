Atrapan a un vendedor de heroína en La Laguna: usaba un ‘punto de venta móvil’ para burlar a la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta activo de heroína establecido en los barrios laguneros de San Matías y Taco, según informan desde el cuerpo policial este viernes, 30 de enero de 2026.
La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la existencia de un individuo que, presuntamente, se dedicaba a la venta de heroína en la zona de Taco, en San Cristóbal de la Laguna.
Tras la realización de numerosos dispositivos policiales se pudo constatar que el investigado realizaba las transacciones de distintas maneras: en ocasiones en plena vía pública y, en otras, recogiendo a los compradores en su vehículo, abandonado el lugar y efectuando la venta en el interior del coche para seguidamente dejarlos en otra zona distinta con el objetivo de eludir la acción policial.
Una vez reunidas las pruebas necesarias, se solicitó a la autoridad judicial competente la correspondiente autorización para la entrada y registro en el domicilio del investigado. La actuación contó con el apoyo de una unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
Durante el operativo se procedió a la detención del principal investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, asimismo, se incautaron 900 gramos de heroína y 2.000 euros en efectivo.
Finalmente, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido.
La Policía Nacional pide colaboración ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es