Ni un puñado ni en batido: lo que dice la ciencia sobre cómo tomar los arándanos

Los arándanos llevan años ocupando un lugar destacado en la lista de “superalimentos” gracias a la etiqueta de “ricos en antioxidantes”. Pero lo que dicen los estudios más sólidos sobre este alimento es aún más interesante, y también más práctico: no basta con tomarlos de vez en cuando. Importan la cantidad, la constancia y la forma en la que los tomemos.
Durante mucho tiempo se explicó que los arándanos eran buenos porque sus pigmentos, las antocianinas, “neutralizan” los radicales libres. Hoy sabemos que la historia es otra, mejor dicho, más completa. La mayor parte de estos compuestos se transforman en el intestino, gracias a nuestra flora, en moléculas que actúan como mensajeras en el organismo. Por eso sus efectos se notan en lugares tan distintos como las arterias o el cerebro. Y por eso también importa cómo los comemos. Estas son las cuatro claves que respaldan los estudios:
1. Una taza al día, no un puñado
El ensayo clínico más largo hecho hasta ahora con arándanos siguió durante seis meses a adultos con síndrome metabólico, es decir, con varios factores de riesgo cardiovascular a la vez. Unos tomaron cada día el equivalente a una taza de arándanos frescos (unos 150 gramos), otros media taza (75 gramos aproximadamente) y otros un placebo.
En los integrantes del grupo de la taza entera mejoró la capacidad de sus arterias para dilatarse cuando el cuerpo necesita más sangre, y disminuyó su rigidez. Con media taza no cambió nada. Los autores calculan que una mejora de ese tamaño podría traducirse en un 12-15% menos de riesgo cardiovascular. Es una estimación, no un resultado medido, pero el mensaje es claro: la dosis importa.
Si te estás preguntando cómo añadir a tu dieta 150 gramos diarios de arándanos, prueba en la avena del desayuno, como postre en el almuerzo o, simplemente, en un bol con yogur, que es como los consumo yo a diario.
2. Cada día, y da igual que sean frescos o congelados
Los beneficios que se observan en los estudios vienen de tomarlos de forma regular, no de un atracón ocasional. En uno de los estudios más grandes de seguimiento, con más de 16.000 mujeres mayores de 70 años, quienes tomaban más frutos rojos (arándanos y fresas) durante años mostraron un deterioro cognitivo más lento. La diferencia equivalía a retrasar el envejecimiento mental hasta dos años y medio.
Este estudio conviene leerlo con prudencia ya que es un estudio de observación, es decir, que muestra una asociación, pero no demuestra que los arándanos sean la causa y, además, quienes comen más fruta suelen tener otros hábitos saludables. Aún así, apunta en la misma dirección que algunos ensayos clínicos más pequeños en personas mayores.
Otra buena noticia es que congelar los arándanos apenas afecta a su contenido en antocianinas, incluso tras meses en el congelador. No ocurre lo mismo con los deshidratados, que pierden casi la mitad.
Personalmente, los consumo tanto frescos como congelados, pero reconozco que los congelados convierten mi desayuno en una comida más refrescante y crujiente y en la mayoría de ocasiones me ayudan a ahorrar en el supermercado.
3. Enteros, nunca en zumo
Especialmente interesante resulta el análisis de tres grandes estudios de seguimiento en Estados Unidos que encontró que comer más fruta entera, sobre todo arándanos, uvas y manzanas, se asociaba a un menor riesgo de diabetes tipo 2. En el caso de los arándanos, cada tres raciones semanales se relacionaron con un 26% menos de riesgo. La fruta en zumo, sin embargo, se asoció con un 8% más.
La explicación más probable está en la propia fruta. Al comerla entera conservamos la piel, donde se concentran los pigmentos, y la fibra que ayuda a frenar la curva de azúcar en sangre que se produce al ingerirlas. Un zumo pierde buena parte de todo eso. Si el objetivo es cuidar nuestros niveles de azúcar en sangre, siempre será mejor masticar que beber.
4. En el batido, mejor sin plátano
Es la recomendación menos conocida hasta la fecha y ahora la más comentada en redes sociales, pero que también pide más matices. El plátano contiene mucha cantidad de una enzima llamada “polifenol oxidasa”, la misma que hace que se ponga marrón al cortarlo. Al triturarlo junto a otras frutas, esta enzima puede degradar parte de los compuestos beneficiosos del resto de frutas a las que acompaña.
Un estudio de 2023 lo comprobó en personas: con un batido con plátano, los niveles en sangre de flavanoles fueron un 84% más bajos que tomándolos en cápsula ([Ottaviani et al., 2023](https://doi.org/10.1039/D3FO01599H)). Ahora bien, el estudio se hizo con muy pocos participantes, midió compuestos procedentes del cacao y no los principales del arándano, y su autor principal trabaja para una empresa chocolatera. No está demostrado que el plátano anule los beneficios del arándano, aunque sí hay motivos para mantener la prudencia.
La solución es sencilla. El plátano sigue siendo una fruta excelente, sobre todo si es plátano de Canarias, así que mejor tomarlo aparte. Para dar cremosidad al batido de arándanos, los investigadores proponen combinarlos con ingredientes de baja actividad de esta enzima, como piña, naranja, mango o, de nuevo, el yogur, mi acompañamiento favorito en los desayunos.
Una taza al día, todos los días, enteros y no en zumo, y si aun así quieres añadirlos a un batido, mejor que sea sin plátano. Ningún alimento hace milagros por sí solo, pero pocas costumbres son tan sencillas, asequibles y agradables como esta para cuidar el corazón y, probablemente, también tu cerebro.
Referencias
- Curtis PJ et al. Blueberries improve biomarkers of cardiometabolic function in participants with metabolic syndrome — results from a 6-month, double-blind, randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 2019; 109(6): 1535-1545. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31136659/
- Devore EE et al. Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline. Annals of Neurology, 2012; 72(1): 135-143. https://doi.org/10.1002/ana.23594 (financiado en parte por la California Strawberry Commission).
- Lohachoompol V, Srzednicki G, Craske J. The change of total anthocyanins in blueberries and their antioxidant effect after drying and freezing. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2004; 2004(5): 248-252. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1082901/
- Ścibisz I, Mitek M. The changes of antioxidant properties in highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.) during freezing and long-term frozen storage. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2007; 6(4): 75-81. https://www.food.actapol.net/volume6/issue4/abstract-7.html
- Muraki I et al. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ, 2013; 347: f5001. https://www.bmj.com/content/347/bmj.f5001.full
- Ottaviani JI et al. Impact of polyphenol oxidase on the bioavailability of flavan-3-ols in fruit smoothies: a controlled, single blinded, cross-over study. Food & Function, 2023; 14(18): 8217. https://doi.org/10.1039/D3FO01599H
- Universidad de Reading. Avoid going bananas to avoid this common smoothie slip up, 25 de agosto de 2023. https://www.reading.ac.uk/news/2023/Research-News/Avoid-going-bananas-to-avoid-this-common-smoothie-slip-up
- Fuente de partida: Rhonda Patrick, Why You Should Eat Blueberries Every Day As You Age, FoundMyFitness. https://www.youtube.com/watch?v=IKdShZ2CDe