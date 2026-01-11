Restaurado el óleo de la Virgen de Candelaria de la Hacienda de Las Palmas de Anaga

El Cabildo ha culminado la recuperación y restauración de los bienes muebles declarados BIC vinculados a la Hacienda de Las Palmas de Anaga. Una intervención de gran complejidad técnica en la que destaca la restauración del óleo sobre lienzo de la Virgen de Candelaria, pieza central del conjunto histórico-artístico de la antigua ermita, y que se presentó ayer en la iglesia de Taganana. Las restauraciones han supuesto una inversión de 30.000 euros aportados por el Cabildo tinerfeño y el Gobierno de Canarias.
La actuación fue posible gracias a una operación previa de evacuación realizada en julio de 2024 por el Consorcio de Bomberos, que trasladó las obras desde este enclave aislado y sin acceso rodado, en condiciones de extrema dificultad orográfica.
El Cabildo aprobó la aceptación de la donación de varias piezas artísticas y religiosas vinculadas a la Hacienda de Las Palmas de Anaga, realizada por su propietaria, Candelaria de Fátima Camejo Gallardo. Esta cesión ha permitido la restauración, conservación y puesta en valor de un conjunto patrimonial de gran relevancia para la Isla, destacaron.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó ayer que “la restauración del óleo supone recuperar una obra de enorme valor artístico y devocional, estrechamente ligada a la historia de Anaga y al patrimonio rural de la Isla”. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apuntó que “estamos ante la recuperación de un patrimonio que es identidad y tradición”.
La restauradora Candelaria García incidió en la importancia de haber recuperado las piezas, que “no habrían aguantado un inverno más y se hubieran perdido”.
El óleo de la Virgen de Candelaria, datado en torno a 1680 y atribuido a un maestro activo en Tenerife, presentaba un grave estado de deterioro. Junto al lienzo, se ha intervenido el marco-retablo original que lo acompaña, así como la escultura de San Gonzalo de Amarante y otras piezas devocionales que formaban parte de la ermita.
Una vez restauradas, las obras han sido depositadas de forma temporal en la ermita de Santa Catalina, en Taganana, “mientras se avanza en medidas que permitan garantizar la conservación futura” de la hacienda, apuntó Dávila.