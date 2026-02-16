santa cruz

Unos 140 policías locales de Santa Cruz siguen sin prácticas de tiro al faltar instructores

“Teniendo en cuenta situaciones de incapacidad laboral de larga duración u otras causas”, no las llevaron a cabo
Un agente municipal realiza prácticas de tiro. DA
Un total de 196 policías locales de la capital recibieron prácticas de tiro el pasado año, mientras que otros 140 funcionarios, “teniendo en cuenta situaciones de incapacidad laboral de larga duración u otras causas”, no las llevaron a cabo, según datos ofrecidos por la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León.

La edil respondió así a una pregunta del PSOE en comisión de control celebrada el viernes, donde señaló, además, que otro motivo por el cual los agentes no han recibido esta instrucción, obligatoria para el manejo de armas, ha sido “la indisponibilidad de la galería de tiro del Cuerpo de la Policía Canaria, que impidió continuar con las prácticas de tiro, junto a la falta de instructores habilitados”.

Añadió que “se han organizado acciones formativas por la Academia de Seguridad, las cuales continuarán hasta la provisión de los puestos de Instructores de tiro que está en marcha”.

