Pánico de madrugada en Adeje: arden varios coches de forma intencionada en una zona “marcada”

Los vecinos de la calle Hermano Pedro, en el sur de Tenerife, denuncian una situación insostenible: "No es la primera vez que ocurre"
Varios vehículos quedaron reducidos a chatarra tras el virulento incendio de esta madrugada en el casco de Adeje. La Policía investiga si el fuego fue provocado por un pirómano en la zona sur de Tenerife
La tranquilidad de la madrugada en el sur de Tenerife se ha visto truncada una vez más por el resplandor de las llamas. Efectivos de los Bomberos de Guía de Isora y voluntarios del parque de Adeje tuvieron que intervenir de urgencia para sofocar un virulento incendio que ha calcinado varios coches estacionados en pleno casco municipal.

El suceso tuvo lugar en la céntrica calle Hermano Pedro, donde los vecinos despertaron sobresaltados por el estruendo de los neumáticos al explotar y el intenso olor a quemado. Según los primeros indicios, el fuego se originó de forma simultánea, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un acto intencionado.

  1. Bomberos de Tenerife intervienen en el incendio de varios vehículos en AdejeBomberos de Tenerife intervienen en el incendio de varios vehículos en Adeje

La rápida intervención de los cuerpos de bomberos evitó que el desastre fuera mayor, impidiendo que el incendio se propagara a otros turismos cercanos o al mobiliario urbano. Sin embargo, el daño ya está hecho: varios coches han quedado reducidos a un amasijo de hierro y cenizas.

Tercer incendio en el último mes

La Policía Local y las autoridades competentes ya han iniciado la investigación para dar con el paradero del responsable o responsables de este sabotaje. En el casco de Adeje, la sospecha de que un pirómano pueda estar actuando de forma selectiva ha disparado todas las alarmas. Los vecinos exigen mayor vigilancia nocturna y el uso de cámaras de seguridad para frenar esta escalada vandálica que ya es habitual en el calendario de sucesos de la zona.

