Pánico de madrugada en Adeje: arden varios coches de forma intencionada en una zona “marcada”

La tranquilidad de la madrugada en el sur de Tenerife se ha visto truncada una vez más por el resplandor de las llamas. Efectivos de los Bomberos de Guía de Isora y voluntarios del parque de Adeje tuvieron que intervenir de urgencia para sofocar un virulento incendio que ha calcinado varios coches estacionados en pleno casco municipal.
El suceso tuvo lugar en la céntrica calle Hermano Pedro, donde los vecinos despertaron sobresaltados por el estruendo de los neumáticos al explotar y el intenso olor a quemado. Según los primeros indicios, el fuego se originó de forma simultánea, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un acto intencionado.
La rápida intervención de los cuerpos de bomberos evitó que el desastre fuera mayor, impidiendo que el incendio se propagara a otros turismos cercanos o al mobiliario urbano. Sin embargo, el daño ya está hecho: varios coches han quedado reducidos a un amasijo de hierro y cenizas.
Tercer incendio en el último mes
La Policía Local y las autoridades competentes ya han iniciado la investigación para dar con el paradero del responsable o responsables de este sabotaje. En el casco de Adeje, la sospecha de que un pirómano pueda estar actuando de forma selectiva ha disparado todas las alarmas. Los vecinos exigen mayor vigilancia nocturna y el uso de cámaras de seguridad para frenar esta escalada vandálica que ya es habitual en el calendario de sucesos de la zona.