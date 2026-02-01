La Aemet lo confirma: “Nuevas borrascas atlánticas dejarán precipitaciones abundantes”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado este domingo que el mes de febrero “llega con más lluvias” a España. Y es que, según precisa en su perfil oficial en X, la llegada de “nuevas borrascas atlánticas dejará precipitaciones abundantes en zonas donde ya ha llovido mucho“.
Mañana lunes, 2 de febrero de 2026, la Aemet prevé “rachas muy fuertes en altas cumbres de Tenerife y La Palma“, sin descartarlas en vertientes expuestas de las islas de mayor relieve.
Precipitaciones débiles
El norte de las islas más montañosas, Lanzarote y Fuerteventura podrían verse influenciadas por precipitaciones que, en todo caso, serán débiles o localmente moderadas, siendo menos probables y de carácter más dispersos en el resto del Archipiélago.
Las temperaturas presentarán pocos cambios en costas y un ligero descenso en zonas de interior, siendo más notable en zonas altas.
Lo más probable es que el viento se intensifique por la tarde con fuertes intervalos en vertientes expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.