La Aemet avisa: Lunes de Carnaval en aviso amarillo por calima en Canarias

La previsión meteorológica para este lunes, 16 de febrero, indica que estará despejado salvo por algún intervalo de madrugada en el litoral nordeste y con una entrada de polvo en suspensión a lo largo de la tarde que afectará a la vertiente sur con concentraciones más significativas por encima de 300-500 metros y que irá remitiendo al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, siendo moderado en el suroeste; y las máximas registrarán un ascenso que será notable en el interior y especialmente acusado en cumbres. Los termómetros oscilarán, asimismo, entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo del nordeste en costas, con predominio del sureste durante las horas centrales. En medianías y cumbres, moderado del sureste con algún intervalo de fuerte durante la madrugada.
En Gran Canaria estará despejado con una entrada de polvo en suspensión principalmente en niveles bajos de la vertiente sur, con concentraciones más significativas por encima de 300-500 metros, y remitiendo a últimas horas de la tarde.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura también habrá cielo despejado con polvo en suspensión en niveles bajos y remitiendo a últimas horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, siendo más acusado en cumbres, y las máximas registrarán en ascenso que será notable en el interior, salvo en altas cumbres, y en la vertiente oeste. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, en costas, soplará flojo del nordeste, con predominio del sureste durante las horas centrales. En medianías y cumbres, moderado del sureste con algún intervalo de fuerte durante la madrugada.